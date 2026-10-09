Jose Mourinho tak lagi punya alasan untuk menunda pengujian Thiago Pitarch, setelah gelandang muda tersebut memulihkan kebugarannya dan membuktikan kemampuannya untuk bersaing. Setelah Real Madrid menghalangi kepergiannya pada musim panas, keputusan kini berada di tangan pelatih asal Portugal itu, yang kini dituntut untuk menentukan peran lulusan akademi tersebut dalam proyeknya, terutama dengan masih berlanjutnya pencarian racikan ideal untuk lini tengah.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", Fulham yang dipimpin Arbeloa berusaha merekrut Pitarch hingga detik-detik terakhir bursa transfer, tetapi Real Madrid menolak tawaran itu, mengingat Mourinho mengandalkan sang pemain dan ingin mempertahankannya.

Meskipun Pitarch belum terdaftar secara resmi dalam skuad utama, Mourinho menunjukkan ketertarikan yang jelas untuk melibatkannya. Setelah pulih dari cedera lutut yang menjauhkannya dari masa persiapan, sang pemain memanfaatkan jeda kompetisi untuk memulihkan kebugarannya, dan menjalani empat pertandingan, tiga bersama Real Madrid Castilla dan satu bersama timnas Spanyol U-20.

Selama tiga pekan terakhir, Pitarch bermain selama 288 menit, melampaui Aurelien Tchouameni yang menjalani 189 menit, dan hanya terpaut satu menit dari Bernardo Silva, yang bermain 289 menit, sesuai angka yang disebutkan dalam laporan tersebut.

Dengan hilangnya persoalan kebugaran fisik, kini saatnya menentukan posisi Pitarch dalam perhitungan Mourinho, terutama karena sang pelatih belum menemukan racikan yang tepat di posisi gelandang bertahan ganda. Pelatih asal Portugal itu telah mencoba opsi-opsi yang tersedia di posisi ini, kecuali Pitarch, yang mungkin menjadi potongan yang hilang di lini tengah yang masih mencari keseimbangan dan kestabilan.

Mourinho memiliki alasan yang cukup untuk memberi sang pemain kesempatan baru, setelah mengamati dari dekat penampilan gemilangnya bersama tim utama pada musim lalu. Meskipun menyebutnya sebagai bakat mentah, ia memuji potensinya, sambil berkelakar: "Thiago memiliki banyak potensi, tetapi saya memberitahunya bahwa kakinya seperti kaki saya, dan ia perlu melatihnya".

Kiprah Pitarch bersama tim utama dimulai di bawah kepemimpinan Arbeloa, ketika ia tampil untuk pertama kalinya menghadapi Benfica pada leg pertama babak 16 besar, sebelum tampil pada pertandingan leg kedua dan secara bertahap memantapkan posisinya.

Hal itu tak berhenti sampai di situ, sebab sang pemain menjadi hadir dalam laga-laga besar menghadapi Manchester City dan Bayern Munich, di samping derbi Madrid, untuk menegaskan bahwa ia mampu menghadapi tekanan meski usianya masih muda.

Dengan kepergian Arbeloa, masa depan Pitarch tampak samar antara bertahan bersama tim utama dan kembali ke Castilla, tetapi Mourinho bersikukuh mempertahankannya, dan kini ia dituntut untuk menerjemahkan keputusan tersebut menjadi kesempatan nyata di atas lapangan.

Mourinho mempertahankan Pitarch ketika kepergian menjadi opsi yang terbuka, dan kini tiba waktunya untuk ujian yang sesungguhnya. Laga melawan Villarreal mungkin menjadi persinggahan pertama di mana pelatih asal Portugal itu mengungkap seberapa besar peran yang menanti sang gelandang muda.