Sebuah klub Spanyol mengungkap transfer pertama Al Nassr pada bursa transfer musim panas mendatang, sebelum klub Saudi itu sendiri mengumumkannya.

Surat kabar Saudi "Al Riyadiyah" mengutip pernyataan Hector Martin, pejabat media di klub Real Mallorca, yang melalui pernyataan tersebut mengumumkan kepindahan gelandang Portugalnya, Samu Costa, ke skuad Al Nassr.

Martin mengatakan: "Transfer ini telah rampung antara Mallorca dan Al Nassr, dan kesepakatan final telah tercapai di antara keduanya terkait kepindahan Samu Costa, setelah klub Saudi itu mengungguli tawaran Leipzig dari Jerman serta tawaran-tawaran Eropa lainnya."

Menurut apa yang diungkap surat kabar Saudi "Okaz" sebelumnya, Al Nassr telah menyepakati untuk mendatangkan gelandang Portugal itu dengan nilai 9 juta euro, yang dibayarkan dalam dua tahap, dan hal itu dianggap sebagai jumlah yang murah.

Dengan demikian, Samu Costa akan menjadi transfer pertama yang dirampungkan Al Nassr selama bursa transfer musim panas, di mana klub itu belum mengontrak satu pemain pun hingga saat ini akibat krisis finansial yang tengah dialaminya.

Samu Costa memiliki perjalanan karier yang mentereng, yang sebagian besarnya dihabiskan di Spanyol, di mana ia bermain untuk Almeria antara tahun 2020 dan 2023, sebelum pindah ke Real Mallorca yang dibelanya hingga saat ini.

Di level internasional, Costa memulai perjalanannya bersama timnas Portugal ditemani Cristiano Ronaldo sejak Oktober 2024, tetapi ia hanya tampil bersama mereka dalam 7 pertandingan.

Pemain berusia 25 tahun itu dipanggil untuk tampil bersama Portugal di turnamen Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, tetapi ia hanya tampil dalam satu pertandingan sebagai pemain pengganti selama 20 menit, dalam hasil imbang tanpa gol melawan Kolombia pada matchday ketiga fase grup.