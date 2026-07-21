Sebuah klub Spanyol mengungkap transfer pertama klub Al Nassr pada bursa transfer musim panas mendatang, sebelum klub Arab Saudi itu sendiri mengumumkannya.

Surat kabar "Al Riyadiyah" Arab Saudi mengutip pernyataan Hector Martin, pejabat media di klub Real Mallorca, yang melaluinya ia mengumumkan kepindahan gelandang Portugalnya, Samu Costa, ke skuad Al Nassr.

Martin berkata: "Transfer ini telah rampung antara Mallorca dan Al Nassr, dan kesepakatan final di antara keduanya telah tercapai terkait kepindahan Samu Costa, setelah klub Arab Saudi itu mengungguli tawaran Leipzig dari Jerman serta tawaran-tawaran Eropa lainnya."

Menurut apa yang diungkap surat kabar "Okaz" Arab Saudi sebelumnya, Al Nassr sepakat merekrut gelandang Portugal itu dengan mahar 9 juta euro, yang dibayarkan dalam dua tahap, yang dinilai sebagai jumlah yang sangat murah.

Dengan demikian, Samu Costa akan menjadi transfer pertama yang dirampungkan klub Al Nassr selama bursa transfer musim panas, di mana mereka belum mengontrak satu pemain pun hingga saat ini akibat krisis finansial yang tengah mereka alami.

Samu Costa memiliki perjalanan karier yang istimewa, yang sebagian besar dihabiskannya di Spanyol, di mana ia bermain untuk Almeria antara tahun 2020 dan 2023, sebelum pindah ke Real Mallorca yang dibelanya hingga saat ini.

Di level internasional, Costa memulai perjalanannya bersama timnas Portugal beriringan dengan Cristiano Ronaldo sejak Oktober 2024, tetapi ia hanya tampil dalam 7 pertandingan bersama mereka.

Pemain berusia 25 tahun itu dipanggil untuk tampil bersama Portugal di ajang Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, tetapi ia hanya tampil dalam satu pertandingan sebagai pemain pengganti selama 20 menit, saat hasil imbang tanpa gol melawan Kolombia pada laga ketiga fase grup.