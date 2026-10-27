Seperti diungkapkan pemimpin redaksi France Football, Vincent Garcia, di sela-sela acara penghargaan pada Senin malam, tampaknya hanya selisih beberapa suara yang membedakan penyerang Bayern Munich dan penyerang Real Madrid.

"Tahun ini ada beberapa kandidat kuat. Dua pesaing terdekat adalah dua kandidat terdepan, Harry Kane dan Kylian Mbappe, dan persaingan di antara mereka ditentukan oleh selisih yang sangat tipis," jelas Garcia.

Pada akhirnya, selisih poin mereka bahkan lebih kecil daripada hasil paling ketat sebelumnya pada 2024. Kala itu, gelandang ManCity Rodri mengungguli Vinicius Junior dari Real Madrid dengan selisih hanya 41 poin. "Persaingan memperebutkan posisi pertama antara Kane dan Mbappe tahun ini luar biasa ketat," kata Garcia.

Untuk beberapa waktu, Mbappe, juara dunia 2018 bersama Prancis, bahkan tampak lebih mungkin menang, sebelum Kane menyalipnya pada tahap akhir. "Saya memantau hasilnya secara langsung sepanjang bulan pemungutan suara. Kylian memimpin cukup lama, tetapi Harry Kane kembali bersaing, dan pada akhirnya hasilnya ditentukan oleh selisih poin yang sangat, sangat kecil," ungkap Garcia.

Pemimpin redaksi France-Football itu enggan mengungkapkan pemain yang ia pilih. "Sebaiknya Anda baru mengetahuinya setelah hasilnya diterbitkan, karena saya meminta para anggota juri untuk tidak mengungkapkan pilihan mereka sebelum majalahnya terbit. Jadi, saya juga tidak akan melakukannya. Saya memilih seseorang yang tidak menang, dan menurut saya ia juga pantas mendapatkannya."

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Ballon d'Or: Apakah Kylian Mbappe dan Lamine Yamal menggagalkan peluang mereka sendiri?

Berbeda dengan Kane, yang selalu enggan berbicara soal peluangnya, Mbappe dalam beberapa pekan terakhir, seperti Lamine Yamal yang akhirnya finis ketiga, berulang kali menarik perhatian karena memuji dirinya sendiri di depan publik.

Sulit menilai apakah hal itu pada akhirnya berdampak negatif terhadap hasil pemungutan suara bagi Mbappe. Meski demikian, mantan bos Ballon d'Or Pascal Ferre baru-baru ini menyatakan bahwa menurutnya promosi diri secara terang-terangan merupakan kesalahan besar.

"Para pemilih tidak naif. Mereka memiliki pengalaman dan kemampuan menilai yang diperlukan untuk mengamati serta mengevaluasi seorang pemain tanpa harus mendengar sepuluh atau lima belas kali bahwa dia yang terbaik," katanya kepada surat kabar Prancis Le Parisien.

Selain pernah terlibat dalam penyelenggaraan acara penghargaan tersebut, Ferre juga pernah menjadi pemimpin redaksi France Football, majalah sepakbola Prancis yang memberikan penghargaan Ballon d'Or.