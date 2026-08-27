Pengundian untuk fase liga Liga Champions musim 2026/27 telah dilakukan pada Kamis malam di Grimaldi Forum, Monaco. Hasil undian menghadirkan sejumlah laga papan atas, termasuk Paris Saint-Germain vs FC Barcelona, Arsenal vs Real Madrid, dan Manchester United vs Bayern Munchen.

Pekan pertama fase liga akan digelar pada 8, 9, dan 10 September. Tim peringkat 1 sampai 8 akan langsung lolos ke babak 16 besar, sementara tim peringkat 9 sampai 24 terlebih dahulu harus menunggu babak play-off.

Tim peringkat 25 sampai 36 tersingkir dari Liga Champions dan juga dari Eropa, karena tim-tim tersebut juga tidak lagi turun ke Liga Europa.

Shakhtar Donetsk memainkan laga kandangnya di Stamford Bridge milik Chelsea. Final akan digelar pada 5 Juni 2027 di Riyadh Air Metropolitano milik Atlético Madrid.





Hasil undian tim Pot 1

Paris Saint-Germain: FC Barcelona (k), Manchester City (t), AS Roma (k), Aston Villa (t), Galatasaray (k), Villarreal (t), Slovan Bratislava (k), Como (t).

Bayern Munchen: Arsenal (k), Atlético Madrid (t), Real Betis (k), Manchester United (t), FK Bodø/Glimt (k), Lille OSC (t), Slavia Praha (k), Viking FK (t).

Real Madrid: Inter (k), Arsenal (t), PSV (k), AS Roma (t), RB Leipzig (k), Shakhtar Donetsk (t), LASK (k), AEK Athena (t).

Liverpool: Atlético Madrid (k), Inter (t), FC Porto (k), Club Brugge (t), Villarreal (k), Fenerbahçe (t), RC Lens (k), LASK (t).

Inter: Liverpool (k), Real Madrid (t), Club Brugge (k), Borussia Dortmund (t), Shakhtar Donetsk (k), Feyenoord (t), VfB Stuttgart (k), Slovan Bratislava (t).

Manchester City: Paris SG (k), FC Barcelona (t), Sporting Portugal (k), FC Porto (t), Napoli (k), RB Leipzig (t), AEK Athena (k), RC Lens (t).

Arsenal: Real Madrid (k), Bayern Munchen (t), Borussia Dortmund (k), Real Betis (t), Lille OSC (k), Napoli (t), Sabah FK (k), Slavia Praha (t).

FC Barcelona: Manchester City (k), Paris SG (t), Aston Villa (k), Sporting Portugal (t), Feyenoord (k), Galatasaray (t), Como (k), Sabah FK (t).

Atlético Madrid: Bayern Munchen (k), Liverpool (t), Manchester United (k), PSV (t), Fenerbahçe (k), FK Bodø/Glimt (t), Viking FK (k), VfB Stuttgart (t).





Hasil undian tim Pot 2

Borussia Dortmund: Inter (k), Arsenal (t), Real Betis (k), Aston Villa (t), Villarreal (k), FK Bodø/Glimt (t), AEK Athena (k), Sabah FK (t).

AS Roma: Real Madrid (k), Paris SG (t), Sporting Portugal (k), Manchester United (t), Lille OSC (k), Fenerbahçe (t), Slovan Bratislava (k), AEK Athena (t).

Sporting Portugal: FC Barcelona (k), Manchester City (t), Manchester United (k), AS Roma (t), Galatasaray (k), Shakhtar Donetsk (t), LASK (k), RC Lens (t).

Aston Villa: Paris SG (k), FC Barcelona (t), Borussia Dortmund (k), Club Brugge (t), Fenerbahçe (k), Galatasaray (t), Viking FK (k), Slavia Praha (t).

FC Porto: Manchester City (k), Liverpool (t), PSV (k), Real Betis (t), Napoli (k), Feyenoord (t), Slavia Praha (k), LASK (t).

Manchester United: Bayern Munchen (k), Atlético Madrid (t), AS Roma (k), Sporting Portugal (t), RB Leipzig (k), Villarreal (t), Sabah FK (k), Como (t).

Club Brugge: Liverpool (k), Inter (t), Aston Villa (k), PSV (t), FK Bodø/Glimt (k), Napoli (t), RC Lens (k), VfB Stuttgart (t).

Real Betis: Arsenal (k), Bayern Munchen (t), FC Porto (k), Borussia Dortmund (t), Feyenoord (k), Lille OSC (t), Como (k), Slovan Bratislava (t).

PSV: Atlético Madrid (k), Real Madrid (t), Club Brugge (k), FC Porto (t), Shakhtar Donetsk (k), RB Leipzig (t), VfB Stuttgart (k), Viking FK (t).





Hasil undian tim Pot 3

Feyenoord: Inter (k), FC Barcelona (t), FC Porto (k), Real Betis (t), RB Leipzig (k), Galatasaray (t), Como (k), Viking FK (t).

Lille OSC: Bayern Munchen (k), Arsenal (t), Real Betis (k), AS Roma (t), Galatasaray (k), FK Bodø/Glimt (t), Slovan Bratislava (k), VfB Stuttgart (t).

FK Bodø/Glimt: Atlético Madrid (k), Bayern Munchen (t), Borussia Dortmund (k), Club Brugge (t), Lille OSC (k), Napoli (t), LASK (k), RC Lens (t).

Napoli: Arsenal (k), Manchester City (t), Club Brugge (k), FC Porto (t), FK Bodø/Glimt (k), Villarreal (t), Viking FK (k), Sabah FK (t).

RB Leipzig: Manchester City (k), Real Madrid (t), PSV (k), Manchester United (t), Shakhtar Donetsk (k), Feyenoord (t), RC Lens (k), Como (t).

Villarreal: Paris SG (k), Liverpool (t), Manchester United (k), Borussia Dortmund (t), Napoli (k), Fenerbahçe (t), Sabah FK (k), Slavia Praha (t).

Fenerbahçe: Liverpool (k), Atlético Madrid (t), AS Roma (k), Aston Villa (t), Villarreal (k), Shakhtar Donetsk (t), Slavia Praha (k), LASK (t).

Shakhtar Donetsk: Real Madrid (k), Inter (t), Sporting Portugal (k), PSV (t), Fenerbahçe (k), RB Leipzig (t), AEK Athena (k), Slovan Bratislava (t).

Galatasaray: FC Barcelona (k), Paris SG (t), Aston Villa (k), Sporting Portugal (t), Feyenoord (k), Lille OSC (t), VfB Stuttgart (k), AEK Athena (t).





Hasil undian tim Pot 4

Slavia Praha: Arsenal (k), Bayern Munchen (t), Aston Villa (k), FC Porto (t), Villarreal (k), Fenerbahçe (t), RC Lens (k), Sabah FK (t)

Slovan Bratislava: Inter (k), Paris SG (t), Real Betis (k), AS Roma (t), Shakhtar Donetsk (k), Lille OSC (t), VfB Stuttgart (k), LASK (t).

VfB Stuttgart: Atlético Madrid (k), Inter (t), Club Brugge (k), PSV (t), Lille OSC (k), Galatasaray (t), Viking (k), Slovan Bratislava (t).

AEK Athena: Real Madrid (k), Manchester City (t), AS Roma (k), Borussia Dortmund (t), Galatasaray (k), Shakhtar Donetsk (t), LASK (k), Como (t).

LASK Linz: Liverpool (k), Real Madrid (t), FC Porto (k), Sporting Portugal (t), Fenerbahçe (k), FK Bodø/Glimt (t), Slovan Bratislava (k) AEK Athena (t).

Como: Paris SG (k), FC Barcelona (t), Manchester United (k), Real Betis (t), RB Leipzig (k), Feyenoord (t), AEK Athena (k), RC Lens (t).

RC Lens: Manchester City (k), Liverpool (t), Sporting Portugal (k), Club Brugge (t), FK Bodø/Glimt (k), RB Leipzig (t), Como (k), Slavia Praha (t).

Viking FK: Bayern Munchen (k), Atlético Madrid (t), PSV (k), Aston Villa (t), Feyenoord (k), Napoli (t), Sabah FK (k), VfB Stuttgart (t).

Sabah FK: FC Barcelona (k), Arsenal (t), Borussia Dortmund (k), Man United (t), Napoli (k), Villarreal (t), Slavia Praha (k), Viking FK (t).







