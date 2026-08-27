Pengundian untuk fase liga Liga Champions musim 2026/27 telah dilakukan pada Kamis malam di Grimaldi Forum, Monaco. Hasil undian menghadirkan sejumlah laga papan atas, termasuk Paris Saint-Germain vs FC Barcelona, Arsenal vs Real Madrid, dan Manchester United vs Bayern Munchen.
Pekan pertama fase liga akan digelar pada 8, 9, dan 10 September. Tim peringkat 1 sampai 8 akan langsung lolos ke babak 16 besar, sementara tim peringkat 9 sampai 24 terlebih dahulu harus menunggu babak play-off.
Tim peringkat 25 sampai 36 tersingkir dari Liga Champions dan juga dari Eropa, karena tim-tim tersebut juga tidak lagi turun ke Liga Europa.
Shakhtar Donetsk memainkan laga kandangnya di Stamford Bridge milik Chelsea. Final akan digelar pada 5 Juni 2027 di Riyadh Air Metropolitano milik Atlético Madrid.
Hasil undian tim Pot 1
Paris Saint-Germain: FC Barcelona (k), Manchester City (t), AS Roma (k), Aston Villa (t), Galatasaray (k), Villarreal (t), Slovan Bratislava (k), Como (t).
Bayern Munchen: Arsenal (k), Atlético Madrid (t), Real Betis (k), Manchester United (t), FK Bodø/Glimt (k), Lille OSC (t), Slavia Praha (k), Viking FK (t).
Real Madrid: Inter (k), Arsenal (t), PSV (k), AS Roma (t), RB Leipzig (k), Shakhtar Donetsk (t), LASK (k), AEK Athena (t).
Liverpool: Atlético Madrid (k), Inter (t), FC Porto (k), Club Brugge (t), Villarreal (k), Fenerbahçe (t), RC Lens (k), LASK (t).
Inter: Liverpool (k), Real Madrid (t), Club Brugge (k), Borussia Dortmund (t), Shakhtar Donetsk (k), Feyenoord (t), VfB Stuttgart (k), Slovan Bratislava (t).
Manchester City: Paris SG (k), FC Barcelona (t), Sporting Portugal (k), FC Porto (t), Napoli (k), RB Leipzig (t), AEK Athena (k), RC Lens (t).
Arsenal: Real Madrid (k), Bayern Munchen (t), Borussia Dortmund (k), Real Betis (t), Lille OSC (k), Napoli (t), Sabah FK (k), Slavia Praha (t).
FC Barcelona: Manchester City (k), Paris SG (t), Aston Villa (k), Sporting Portugal (t), Feyenoord (k), Galatasaray (t), Como (k), Sabah FK (t).
Atlético Madrid: Bayern Munchen (k), Liverpool (t), Manchester United (k), PSV (t), Fenerbahçe (k), FK Bodø/Glimt (t), Viking FK (k), VfB Stuttgart (t).
Hasil undian tim Pot 2
Borussia Dortmund: Inter (k), Arsenal (t), Real Betis (k), Aston Villa (t), Villarreal (k), FK Bodø/Glimt (t), AEK Athena (k), Sabah FK (t).
AS Roma: Real Madrid (k), Paris SG (t), Sporting Portugal (k), Manchester United (t), Lille OSC (k), Fenerbahçe (t), Slovan Bratislava (k), AEK Athena (t).
Sporting Portugal: FC Barcelona (k), Manchester City (t), Manchester United (k), AS Roma (t), Galatasaray (k), Shakhtar Donetsk (t), LASK (k), RC Lens (t).
Aston Villa: Paris SG (k), FC Barcelona (t), Borussia Dortmund (k), Club Brugge (t), Fenerbahçe (k), Galatasaray (t), Viking FK (k), Slavia Praha (t).
FC Porto: Manchester City (k), Liverpool (t), PSV (k), Real Betis (t), Napoli (k), Feyenoord (t), Slavia Praha (k), LASK (t).
Manchester United: Bayern Munchen (k), Atlético Madrid (t), AS Roma (k), Sporting Portugal (t), RB Leipzig (k), Villarreal (t), Sabah FK (k), Como (t).
Club Brugge: Liverpool (k), Inter (t), Aston Villa (k), PSV (t), FK Bodø/Glimt (k), Napoli (t), RC Lens (k), VfB Stuttgart (t).
Real Betis: Arsenal (k), Bayern Munchen (t), FC Porto (k), Borussia Dortmund (t), Feyenoord (k), Lille OSC (t), Como (k), Slovan Bratislava (t).
PSV: Atlético Madrid (k), Real Madrid (t), Club Brugge (k), FC Porto (t), Shakhtar Donetsk (k), RB Leipzig (t), VfB Stuttgart (k), Viking FK (t).
Hasil undian tim Pot 3
Feyenoord: Inter (k), FC Barcelona (t), FC Porto (k), Real Betis (t), RB Leipzig (k), Galatasaray (t), Como (k), Viking FK (t).
Lille OSC: Bayern Munchen (k), Arsenal (t), Real Betis (k), AS Roma (t), Galatasaray (k), FK Bodø/Glimt (t), Slovan Bratislava (k), VfB Stuttgart (t).
FK Bodø/Glimt: Atlético Madrid (k), Bayern Munchen (t), Borussia Dortmund (k), Club Brugge (t), Lille OSC (k), Napoli (t), LASK (k), RC Lens (t).
Napoli: Arsenal (k), Manchester City (t), Club Brugge (k), FC Porto (t), FK Bodø/Glimt (k), Villarreal (t), Viking FK (k), Sabah FK (t).
RB Leipzig: Manchester City (k), Real Madrid (t), PSV (k), Manchester United (t), Shakhtar Donetsk (k), Feyenoord (t), RC Lens (k), Como (t).
Villarreal: Paris SG (k), Liverpool (t), Manchester United (k), Borussia Dortmund (t), Napoli (k), Fenerbahçe (t), Sabah FK (k), Slavia Praha (t).
Fenerbahçe: Liverpool (k), Atlético Madrid (t), AS Roma (k), Aston Villa (t), Villarreal (k), Shakhtar Donetsk (t), Slavia Praha (k), LASK (t).
Shakhtar Donetsk: Real Madrid (k), Inter (t), Sporting Portugal (k), PSV (t), Fenerbahçe (k), RB Leipzig (t), AEK Athena (k), Slovan Bratislava (t).
Galatasaray: FC Barcelona (k), Paris SG (t), Aston Villa (k), Sporting Portugal (t), Feyenoord (k), Lille OSC (t), VfB Stuttgart (k), AEK Athena (t).
Hasil undian tim Pot 4
Slavia Praha: Arsenal (k), Bayern Munchen (t), Aston Villa (k), FC Porto (t), Villarreal (k), Fenerbahçe (t), RC Lens (k), Sabah FK (t)
Slovan Bratislava: Inter (k), Paris SG (t), Real Betis (k), AS Roma (t), Shakhtar Donetsk (k), Lille OSC (t), VfB Stuttgart (k), LASK (t).
VfB Stuttgart: Atlético Madrid (k), Inter (t), Club Brugge (k), PSV (t), Lille OSC (k), Galatasaray (t), Viking (k), Slovan Bratislava (t).
AEK Athena: Real Madrid (k), Manchester City (t), AS Roma (k), Borussia Dortmund (t), Galatasaray (k), Shakhtar Donetsk (t), LASK (k), Como (t).
LASK Linz: Liverpool (k), Real Madrid (t), FC Porto (k), Sporting Portugal (t), Fenerbahçe (k), FK Bodø/Glimt (t), Slovan Bratislava (k) AEK Athena (t).
Como: Paris SG (k), FC Barcelona (t), Manchester United (k), Real Betis (t), RB Leipzig (k), Feyenoord (t), AEK Athena (k), RC Lens (t).
RC Lens: Manchester City (k), Liverpool (t), Sporting Portugal (k), Club Brugge (t), FK Bodø/Glimt (k), RB Leipzig (t), Como (k), Slavia Praha (t).
Viking FK: Bayern Munchen (k), Atlético Madrid (t), PSV (k), Aston Villa (t), Feyenoord (k), Napoli (t), Sabah FK (k), VfB Stuttgart (t).
Sabah FK: FC Barcelona (k), Arsenal (t), Borussia Dortmund (k), Man United (t), Napoli (k), Villarreal (t), Slavia Praha (k), Viking FK (t).