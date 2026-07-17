Unai Simón: Argentina akan mengulangi skenario Uruguay

Tim nasional Spanyol kini sepenuhnya fokus pada laga sengit yang dinantikan melawan Argentina di final Piala Dunia, Minggu malam mendatang, dalam upaya merebut gelar juara untuk kedua kalinya setelah menjuarai Piala Dunia 2010 yang digelar di Afrika Selatan.

Dalam hal ini, Unai Simón, kiper “La Roja”, menjadi tamu di siaran radio “Marca” untuk menganalisis poin-poin kunci pertandingan final tersebut, sambil menekankan pentingnya mempertahankan identitas tim dan gaya permainan khas mereka, meskipun ia memperkirakan pertandingan akan berlangsung sangat keras secara fisik dan sangat rumit.

Kiper asal Spanyol itu mengenang pertemuan sebelumnya dengan Uruguay di turnamen tersebut, dan menggambarkannya sebagai pertandingan di mana timnya mengalami kesulitan terbesar dalam menerapkan gaya permainannya. Ia mengatakan: “Kami selalu berusaha berpegang pada strategi kami dan bermain dengan cara kami yang biasa, namun pertandingan yang menjadi tantangan terbesar bagi kami dalam konteks ini adalah saat melawan Uruguay; pertandingan tersebut diwarnai dengan intensitas fisik yang tinggi dan banyaknya kesalahan, yang mengakibatkan ritme permainan kami terganggu dan sistem permainan kami menjadi kacau balau.”

Dalam konteks yang sama, Simon memperkirakan skenario yang persis sama saat menghadapi tim “Tango” Argentina, sambil menekankan pentingnya fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi tanpa mengorbankan identitas Spanyol. Ia menjelaskan: “Kami yakin gaya bermain Argentina akan persis sama dengan yang kami hadapi saat melawan Uruguay, sehingga kami harus siap siaga menghadapi situasi ini, serta mempertahankan ketangguhan mental yang sama.”

Kiper internasional tersebut juga menekankan pentingnya kekuatan mental sebagai faktor penentu yang membuat perbedaan dalam pertandingan dengan tekanan tinggi, sambil menunjukkan bahwa tim harus memiliki reaksi yang kuat meskipun jalannya pertandingan menjadi rumit, di mana ia menyatakan: “Jika keadaan tidak menguntungkan kami pada momen apa pun dalam pertandingan, atau jika gawang kami kebobolan dan kami tertinggal dalam skor, kami harus membekali diri dengan kemampuan dan keyakinan penuh bahwa kami mampu bangkit dan membalikkan keadaan kapan saja.”

Unai Simón mencontohkan fleksibilitas dan ketangguhan yang ditunjukkan tim nasional Argentina sepanjang perjalanannya di turnamen ini, sekaligus menegaskan bahwa Spanyol juga memiliki ambisi kompetitif yang diperlukan untuk meraih kejayaan, dan ia menutup pernyataannya dengan mengatakan: “Argentina telah menunjukkan semangat juang yang tinggi sepanjang Piala Dunia ini, dan jika giliran kami untuk menghadapi ujian ini di final, saya yakin kami harus membuktikan bahwa kami adalah tim yang pantas memenangkan gelar ini.”