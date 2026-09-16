Pemain Prancis Samuel Umtiti, mantan bek Barcelona, menyindir perselisihan yang berlangsung antara dua rekan senegaranya, Kylian Mbappe bintang Real Madrid dan Ousmane Dembele penyerang Paris Saint-Germain, terkait penghargaan Ballon d'Or 2026.

Mbappe dan Dembele (yang meraih penghargaan tersebut tahun lalu) dianggap sebagai kandidat teratas untuk penghargaan Ballon d'Or tahun ini, bersama Lamine Yamal winger Barcelona, dan Lionel Messi bintang Inter Miami saat ini sekaligus legenda Barca.

Kontroversi ini bermula dari wawancara yang dilakukan Mbappe pada Sabtu lalu dengan majalah "France Football", yang memberikan penghargaan Ballon d'Or sejak tahun 1956.

Dalam wawancara tersebut, penyerang Real Madrid dan timnas Prancis itu berkata: "Dembele selalu dipandang sebagai pemain berbakat, sementara saya, di sisi lain, selalu dianggap sebagai pemain pilihan".

Dembele bergegas menanggapi dengan berkata: "Saya tidak pernah dipandang sebagai pemain pilihan, tetapi saya bekerja keras, dan tahun lalu saya diganjar dengan musim yang luar biasa bersama Paris Saint-Germain".

Menanggapi perdebatan ini, Umtiti berkata sambil bercanda di saluran RMC Sport: "Di Barcelona, saya tidak pernah melihat Messi berbicara tentang Ballon d'Or dengan cara seperti ini", mengingat bahwa Leo memegang rekor peraih penghargaan tersebut (8 kali).

Umtiti menambahkan sebagaimana dikutip surat kabar "Mundo Deportivo": "Selama masa saya di Barcelona, Messi tidak pernah membuat pernyataan seperti ini tentang Ballon d'Or. Saya kesulitan memahaminya, tetapi begitulah Kylian, dan saya rasa hal ini mungkin mengganggu sebagian rekan setimnya".

Peraih Piala Dunia 2026 itu melanjutkan: "Ketika saya menyaksikan lagi apa yang dikatakan Kylian, ia tidak menghina Ousmane. Ucapannya diambil di luar konteks, karena sebelum itu, ia memuji Ousmane dengan begitu tinggi".

Ia melanjutkan: "Kedua pemain itu memiliki dua kepribadian yang sama sekali berbeda. Ousmane bukan Kylian, dan sebaliknya. Kita tahu Kylian punya caranya sendiri dalam mengungkapkan dirinya, dan bahwa terkadang, kita harus memahami apa yang ia maksud. Kita harus memandang segala sesuatu dari perspektif yang lebih luas".

Ia menutup: "Pada akhirnya, saya melihat bahwa ia berbicara tentang Ousmane, tentang bakatnya, dan memang benar tidak ada yang menduga Ousmane akan memenangkan Ballon d'Or. Semua orang mengatakan Kylian-lah yang akan memenangkannya. Apa yang ia katakan adalah kebenaran. Tidak ada alasan bagi mereka untuk marah".

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