Ulasan Pertandingan Prancis vs Inggris di Piala Dunia FIFA 2026: Semua yang Perlu Anda Ketahui

World Cup - Perunggu Miami Stadium

Ini adalah pertandingan yang tak ada pemain pun yang benar-benar ingin ikuti, saat Prancis dan Inggris bertanding memperebutkan medali perunggu di Piala Dunia.

Pertandingan Prancis vs Inggris akan dimulai pada 18 Juli 2026 pukul 15.00 EST dan 22.00 GMT.

Bagaimana kedua tim bisa sampai di sini, dan apa yang salah?

Baik Prancis maupun Inggris sama-sama memiliki harapan realistis untuk melaju hingga akhir pada tahun 2026, sehingga perebutan tempat ketiga di Piala Dunia 2026 ini tentu akan terasa menyakitkan bagi mereka dan para pendukungnya. Sebagai juara 2018 dan runner-up 2022, Prancis tampil meyakinkan sepanjang turnamen, terutama dalam kemenangan 2-0 yang dominan di perempat final atas tim Maroko yang sangat tangguh, namun mereka benar-benar dikalahkan oleh juara Eropa Spanyol dalam kekalahan menyakitkan 2-0 di semifinal.

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Inggris telah tampil konsisten dan solid dalam beberapa tahun terakhir, dengan lima kali berturut-turut lolos ke perempat final di turnamen besar. Namun, tersingkir lagi di babak semifinal akan menyakitkan bagi The Three Lions, yang sebelumnya kalah di final Euro 2024 dari tim Spanyol yang sangat tangguh. Lionel Messi kembali menjadi penentu bagi Argentina dalam laga epik babak empat besar pada Rabu lalu, seperti yang sering dilakukannya, dengan memberikan dua assist di menit-menit akhir untuk gol Enzo Fernandez pada menit ke-85 dan gol penentu kemenangan Lautaro Martinez pada menit ke-92. Semua ini terjadi setelah Anthony Gordon membawa Inggris unggul pada menit ke-55. Sulit untuk memprediksi bagaimana kedua manajer akan menyusun susunan pemain mereka, tetapi rotasi pemain diperkirakan akan dilakukan. Satu pemain yang pasti absen untuk Prancis adalah William Saliba dari Arsenal, yang ditarik keluar karena cedera saat melawan Spanyol.

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Susunan Pemain Prancis yang Kemungkinan Turun

Maignan; Kounde, Upamecano, Lacroix, Digne; Koné, Rabiot; Doué; Olise, Barcola; Mbappé.

Susunan Pemain Inggris yang Kemungkinan

Pickford; Konsa, Guehi, Burn, O'Reilly; Anderson, Mainoo; Madueke, Rogers, Gordon; Kane.

Statistik Utama

Kapten Prancis, Kylian Mbappé, adalah salah satu dari dua pemain dalam sejarah yang mencetak tujuh gol atau lebih di dua Piala Dunia yang berbeda.

Tiga belas dari 16 kemenangan terakhir Prancis diraih dengan selisih 2 gol atau lebih.

Pelatih Prancis, Didier Deschamps, memimpin timnya dalam pertandingan ke-26 di putaran final ini, sebuah rekor baru.

Michael Olise dari Prancis telah memberikan lima assist di putaran final ini, hanya membutuhkan satu assist lagi untuk menyamai rekor sepanjang masa Pelé sebanyak enam assist dalam satu edisi Piala Dunia

Hanya satu dari 14 gol yang dicetak Inggris di putaran final tahun ini yang dicetak oleh pemain yang tampil di Liga Premier Inggris musim lalu. Pemain tersebut adalah Anthony Gordon, yang kini bermain untuk Barcelona.

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Skuad 26 pemain Prancis

Penjaga gawang: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes).

Bek: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (Paris St-Germain), Theo Hernandez (Al Hilal), Ibrahima Konate (Liverpool), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Jules Kounde (Barcelona), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich).

Gelandang: N'Golo Kante (Fenerbahçe), Manu Kone (Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (Paris St-Germain).

Penyerang: Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (Paris St-Germain), Rayan Cherki (Man City), Ousmane Dembele (Paris St-Germain), Desire Doue (Paris St-Germain), Michael Olise (Bayern Munich), Kylian Mbappe (Real Madrid), Jean-Phillippe Mateta (Crystal Palace), Marcus Thuram (Inter Milan).

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Skuad Inggris yang terdiri dari 26 pemain

Penjaga gawang: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City)

Bek: Dan Burn (Newcastle United), Marc Guehi (Manchester City), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham), John Stones (Manchester City)

Gelandang: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (Arsenal), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa)

Penyerang: Anthony Gordon (Barcelona), Harry Kane (Bayern Munich), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (dipinjamkan ke Barcelona dari Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa).

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