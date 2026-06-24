Ulasan Pertandingan Panama vs Inggris di Piala Dunia FIFA 2026: Semua yang Perlu Anda Ketahui

World Cup - Grp. L New York/New Jersey Stadium

Pertandingan Panama vs Inggris akan dimulai pada 27 Juni 2026 pukul 17.00 EST dan 21.00 GMT.

Konteks pertandingan

Panama adalah salah satu dari lima tim yang sudah tersingkir dari Piala Dunia. Inggris telah mengumpulkan empat poin dari dua pertandingan dan dapat memastikan posisi teratas di Grup L dengan kemenangan di laga ini.

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Kisah Piala Dunia sejauh ini bagi Panama dan Inggris

Tim Three Lions asuhan Thomas Tuchel belum tampil sepenuhnya meyakinkan setelah menang 4-2 atas Kroasia dan bermain imbang 0-0 dengan Ghana. Tuchel memiliki banyak dilema dalam menentukan susunan pemain di posisi sayap. Ia mungkin memilih untuk memasukkan kembali Nico O'Reilly di sisi kiri pertahanan, sementara Marcus Rashford bisa menjadi opsi di posisi lebih maju di sayap tersebut. Di sisi kanan, bintang Arsenal Noni Madueke diperkirakan akan tetap bermain menggantikan rekan setimnya Bukayo Saka, yang masih berjuang dengan cedera achilles yang berkepanjangan. Di lini depan, harapan Inggris bertumpu pada striker andalan Harry Kane, yang mencatatkan rekor luar biasa dengan 81 gol dalam 116 penampilan internasional.

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Panama akan berusaha menggagalkan rencana Inggris dengan formasi 5-4-1. Kekalahan beruntun 1-0 dari Ghana dan Kroasia membuktikan bahwa tim Panama bukanlah lawan yang bisa diremehkan. Meskipun mendominasi penguasaan bola dan menciptakan lebih banyak peluang dalam pertandingan melawan Ghana, mereka gagal mencetak gol, dan akhirnya harus membayar harga yang mahal dengan kebobolan gol yang menyakitkan pada menit ke-95.

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Susunan Pemain yang Kemungkinan

Panama: Mosquera; Murillo, Ramos, Córdoba, Andrade, Blackman; Martínez, Harvey, Barcenas, Rodríguez; Fajardo.

Inggris: Pickford; James, Konsa, Guehi, O'Reilly; Anderson, Rice; Madueke, Bellingham, Rashford; Kane.

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Skuad 26 pemain Panama

Penjaga gawang: Orlando Mosquera, Luis Mejia, Cesar Samudio.

Bek: Cesar Blackman, Jorge Gutierrez, Amir Murillo, Fidel Escobar, Andres Andrade, Edgardo Farina, Jose Cordoba, Eric Davis, Jiovany Ramos, Roderick Miller.

Gelandang: Anibal Godoy, Adalberto Carrasquilla, Carlos Harvey, Cristian Martinez, Jose Luis Rodriguez, Cesar Yanis, Yoel Barcenas, Alberto Quintero, Azarias Londono.

Penyerang: Ismael Diaz, Cecilio Waterman, Jose Fajardo, Tomas Rodriguez.

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Skuad Inggris yang terdiri dari 26 pemain

Penjaga gawang: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City)

Bek: Dan Burn (Newcastle United), Marc Guehi (Manchester City), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham), John Stones (Manchester City)

Gelandang: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (Arsenal), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa)

Penyerang: Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern Munich), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona, dipinjamkan dari Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa).

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Berita tim & susunan pemain

Thomas Christiansen belum mengonfirmasi susunan pemain starter yang kemungkinan akan diturunkan untuk Panama menjelang pertandingan ini, dan sejauh ini belum ada cedera atau skorsing yang secara resmi dilaporkan. Pembaruan akan ditambahkan menjelang kick-off seiring beredarnya berita tim.

Thomas Tuchel berada dalam posisi serupa untuk Inggris, dengan belum ada susunan pemain, cedera, atau skorsing yang dikonfirmasi dalam data saat ini. Tuchel memiliki keuntungan dengan skuad yang sebagian besar dalam kondisi fit sepanjang babak penyisihan grup, meskipun Declan Rice telah mengalami nyeri saraf sejak Desember. Berita tim untuk kedua belah pihak akan diperbarui begitu dikonfirmasi.

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Panama memasuki pertandingan ini dengan catatan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Pertandingan terakhir mereka adalah kekalahan 1-0 dari Ghana di Piala Dunia pada 17 Juni. Sebelumnya, mereka bermain imbang 1-1 dengan Bosnia dan Herzegovina sebelum mengalahkan Republik Dominika 4-2 dalam laga persahabatan. Kekalahan 6-2 dari Brasil menjadi titik terendah dalam rentetan pertandingan tersebut, sementara kemenangan 2-1 atas Afrika Selatan memberikan sedikit semangat. Panama mencetak sembilan gol dan kebobolan sepuluh gol dalam lima pertandingan tersebut.

Performa Inggris belakangan ini jauh lebih baik. Dalam lima pertandingan terakhirnya, mereka mencatatkan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan. Pertandingan terakhir mereka adalah kemenangan 4-2 atas Kroasia di Piala Dunia pada 17 Juni, yang terjadi setelah dua kemenangan berturut-turut dalam laga persahabatan melawan Kosta Rika (3-0) dan Selandia Baru (1-0). Satu-satunya kekalahan mereka dalam rentetan tersebut adalah kekalahan 1-0 dari Jepang pada bulan Maret, dengan hasil imbang 1-1 melawan Uruguay juga tercatat. Inggris mencetak sembilan gol dan kebobolan empat gol dalam lima pertandingan tersebut.

Rekor Head-to-Head

PAN Last 1 matches ENG 0 Menang 0 Seri 1 Menang England 6 - 1 Panama 1 Gol tercipta 6 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 1/1 Kedua tim mencetak gol 1/1

Rekor head-to-head antara kedua tim ini hanya mencatat satu pertemuan sebelumnya. Inggris mengalahkan Panama 6-1 dalam pertandingan fase grup Piala Dunia pada 24 Juni 2018, dengan Inggris bertindak sebagai tuan rumah dalam pertemuan tersebut. Pertemuan tunggal tersebut merupakan satu-satunya pertandingan yang terkonfirmasi antara kedua negara ini dalam dataset yang tersedia.

Klasemen

Di Grup L, Inggris saat ini berada di posisi pertama dan Panama di posisi ketiga setelah putaran awal pertandingan.