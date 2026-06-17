Ulasan Pertandingan Norwegia vs Senegal di Piala Dunia FIFA 2026: Semua yang Perlu Anda Ketahui

World Cup - Grp. I New York/New Jersey Stadium

Pertandingan Norwegia vs Senegal akan dimulai pada 22 Juni 2026 pukul 20.00 EST dan pukul 00.00 GMT.

Konteks pertandingan

Norwegia meraih kemenangan mengesankan 4-1 atas Irak dalam laga pembuka Piala Dunia mereka, dengan pemain Manchester City yang produktif, Erling Haaland, mencetak dua gol pertama dalam pertandingan tersebut.

Tim "Singa Teranga" dari Senegal menunjukkan ancaman serangan balik yang cukup berbahaya dalam pertandingan pembuka mereka melawan Prancis, runner-up Piala Dunia 2022, namun akhirnya kalah 3-1 dari juara dunia 2018 tersebut. Namun, mereka bisa merasa cukup percaya diri untuk menyulitkan Norwegia, berkat trio penyerang yang langsung dan cepat, yaitu Ismaila Sarr, Nicolas Jackson, dan Sadio Mane.

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Profil pemain kunci dan pelatih Norwegia

Erling Haaland adalah Ulasan pertandingan lengkap Norwegia vs Senegal di Piala Dunia 2026. Kami membahas taktik, berita tim, dan banyak lagi.

dipastikan akan memimpin lini depan sebagai penyerang paling ditakuti di turnamen ini, dengan Alexander Sørloth yang diperkirakan akan menjadi rekan duet atau bermain di sayapnya dalam formasi lini depan yang sangat fisik dan menerapkan tekanan tinggi. Tepat di belakang mereka, Martin Ødegaard dari Arsenal akan menjalankan perannya sebagai penggerak kreatif yang tak terbantahkan, mengatur permainan dari sektor gelandang serang. Di lini tengah, Sander Berge akan menjadi perisai pertahanan yang tak kenal lelah, sementara duet bek tengah yang tangguh, Leo Østigård dan Kristoffer Ajer, akan mengoordinasikan barisan belakang untuk melindungi kiper veteran Ørjan Nyland. Pelatih Ståle Solbakken menerapkan formasi 4-3-3 yang agresif dan menekan tinggi, yang dirancang untuk menghambat pembangunan serangan lawan serta mengendalikan pertandingan melalui dominasi fisik dan teknis. Identitas taktisnya bergantung pada disiplin posisi yang mutlak di lini belakang, didukung oleh gelandang jangkar yang tak kenal lelah sehingga memungkinkan playmaker serangnya, Martin Ødegaard, memiliki kebebasan kreatif penuh untuk mengatur tempo di sepertiga akhir lapangan.

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Profil pemain kunci dan pelatih Senegal

Trio yang berbasis di Arab Saudi, Sadio Mane, Kalidou Koulibaly, dan Edouard Mendy, merupakan tulang punggung berpengalaman dari tim Senegal yang solid. Mane, mantan penyerang Liverpool yang bisa dibilang sebagai pemain paling ikonik dalam sejarah negara ini, akan kembali menjadi talisman mereka. Mendy akan menjadi penjaga gawang, sementara mantan rekan setimnya di Chelsea, Koulibaly, akan memimpin barisan pertahanan. Perhatikan juga gelandang Tottenham Pape Sarr dan penyerang Bayern Munich Nicolas Jackson; ia sedang dipinjamkan ke sana dari Chelsea.

Pelatih saat ini, Pape Thiaw, mengambil alih jabatan dari manajer lama Aliou Cissé pada Desember 2024 dan membawa tim ini meraih gelar juara Piala Afrika 2025, meskipun Singa Teranga mengundurkan diri dari pertandingan tersebut sebagai bentuk protes, sehingga secara resmi Maroko dinyatakan menang 3-0 tanpa bertanding.

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Susunan Pemain Norwegia yang Kemungkinan Turun

Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Odegaard, Berge, Aursnes; Sorloth, Haaland, Nusa.

Susunan Pemain Senegal yang Diperkirakan

Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhite, Diouf; Camara, Gana Gueye, Papa Gueye; Sarr, Jackson, Mane.

Skuad Norwegia yang terdiri dari 26 pemain

Penjaga gawang: Orjan Haskjold Nyland (Sevilla), Egil Selvik (Watford), Sander Tangvik (Hamburger SV).

Bek: Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Marcus Holmgren Pedersen (Torino), David Moller Wolfe (Wolverhampton), Fredrik Bjorkan (Bodo/Glimt), Kristoffer Ajer (Brentford), Torbjorn Heggem (Bologna), Leo Skiri Ostigard (Genoa), Sondre Langas (Derby County), Henrik Falchener (Viking).

Gelandang: Martin Odegaard (Arsenal), Sander Berge (Fulham), Fredrik Aursnes (Benfica), Patrick Berg (Bodo/Glimt), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Morten Thorsby (Cremonese), Thelo Aasgaard (Rangers).

Penyerang: Erling Haaland (Manchester City), Alexander Sorloth (Atletico Madrid), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace), Antonio Nusa (RB Leipzig), Oscar Bobb (Fulham), Andreas Schjelderup (Benfica), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt).

Skuad 26 pemain Senegal

Penjaga gawang: Edouard Mendy (Al-Ahli), Yehvann Diouf (Nice), Mory Diaw (Le Havre).

Bek: Krepin Diatta (Monaco), Antoine Mendy (Nice), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Moussa Niakhate (Lyon), Mamadou Sarr (Chelsea), El-Hadji Malick Diouf (West Ham United), Ismail Jakobs (Galatasaray).

Gelandang: Idrissa Gueye (Everton), Habib Diarra (Sunderland), Pape Matar Sarr (Tottenham), Pape Gueye (Villarreal), Lamine Camara (Monaco), Pathe Ciss (Rayo Vallecano), Bara Ndiaye (Bayern Munich).

Penyerang: Sadio Mane (Al-Nassr), Bamba Dieng (Lorient), Iliman Ndiaye (Everton), Nicolas Jackson (Bayern Munich), Assane Diao (Como), Ibrahim Mbaye (Paris St-Germain), Cherif Ndiaye (Samsunspor), Ismaila Sarr (Crystal Palace).

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Berita tim & susunan pemain

Pelatih kepala Norwegia, Ståle Solbakken, belum mengonfirmasi susunan pemain yang diproyeksikan menjelang pertandingan, dan belum ada laporan mengenai cedera atau skorsing di dalam skuad. Pembaruan akan ditambahkan menjelang kick-off seiring dengan semakin jelasnya gambaran tim.

Pelatih Senegal, Pape Thiaw, juga belum merilis susunan pemain yang kemungkinan akan diturunkan, dan belum ada cedera atau skorsing yang dikonfirmasi pada tahap ini. Informasi lebih lanjut akan diberikan begitu tersedia.

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Catatan Pertandingan

Norwegia telah meraih dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dari lima pertandingan terakhir mereka. Pertandingan terakhir mereka berakhir imbang 1-1 melawan Maroko pada 7 Juni, setelah sebelumnya menang 3-1 atas Swedia pada 1 Juni. Sebelumnya dalam rentetan pertandingan tersebut, mereka bermain imbang 0-0 dengan Swiss pada Maret dan mengalahkan Italia 4-1 dalam kualifikasi Piala Dunia UEFA pada November 2025. Satu-satunya kekalahan mereka dalam lima pertandingan tersebut adalah kekalahan 2-1 dari Belanda pada bulan Maret. Norwegia mencetak 13 gol dan kebobolan empat gol selama lima pertandingan tersebut.

Senegal meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dari lima pertandingan terakhirnya. Hasil terbaru mereka adalah hasil imbang 0-0 melawan Arab Saudi pada 9 Juni, setelah kekalahan 3-2 dari Amerika Serikat pada 31 Mei. Sebelumnya, mereka mengalahkan Gambia 3-1 dan Peru 2-0 pada bulan Maret. Hasil terburuk mereka dalam rentetan pertandingan tersebut adalah kekalahan 3-0 dari Maroko di Piala Afrika pada Januari 2026.

Rekor Head-to-Head

NOR Last 1 matches SEN 0 Menang 0 Seri 1 Menang Senegal 2 - 1 Norway 1 Gol tercipta 2 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 1/1 Kedua tim mencetak gol 1/1

Catatan head-to-head yang tersedia antara kedua tim ini hanya mencatat satu pertemuan sebelumnya. Senegal mengalahkan Norwegia 2-1 dalam pertandingan persahabatan pada 1 Maret 2006, dengan Senegal sebagai tuan rumah. Tidak ada pertemuan lebih lanjut antara kedua negara yang tercatat dalam dataset.

Klasemen

Di Grup I, Norwegia saat ini berada di posisi ketiga dan Senegal di posisi keempat menjelang pertandingan ini.