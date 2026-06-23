Ulasan Pertandingan Cabo Verde vs Arab Saudi di Piala Dunia FIFA 2026: Semua yang Perlu Anda Ketahui

Pertandingan Cabo Verde melawan Arab Saudi akan dimulai pada 26 Juni 2026 pukul 20.00 EST.

Konteks pertandingan

Kisah dongeng Cabo Verde berlanjut ketika tim debutan turnamen ini berhasil meraih hasil imbang 2-2 melawan Uruguay, setelah sebelumnya bermain imbang 0-0 dengan salah satu favorit pra-turnamen, Spanyol. Itu adalah dua kemenangan besar yang sangat mengesankan bagi negara kepulauan dengan populasi sekitar 525.000 jiwa ini. Kiper berusia 40 tahun, Vozinha, tampil luar biasa saat melawan Spanyol dengan melakukan tujuh penyelamatan, namun Uruguay berhasil mencetak gol dari dua tembakan tepat sasaran yang mereka hasilkan.

Arab Saudi berada di posisi terbawah grup dengan satu poin yang mereka raih dari hasil imbang 1-1 melawan Uruguay. Mereka kemudian kalah 4-0 dari Spanyol. Cabo Verde menyadari bahwa satu poin lagi sudah cukup untuk memastikan lolos ke babak gugur jika Spanyol mengalahkan Uruguay di pertandingan lain, dan kemenangan atas Arab Saudi akan menjamin kelolosan terlepas dari hasil pertandingan lainnya. Sejarah menanti tim yang telah merebut hati jutaan orang di seluruh dunia.

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Pemain kunci dan pelatih Cabo Verde

Penyerang Dailon Livramento tampil gemilang dengan mencetak empat gol di babak kualifikasi, termasuk gol-gol penentu melawan Angola dan Kamerun, sehingga finis sebagai pencetak gol terbanyak bersama di grup tersebut. Cabo Verde berada di bawah asuhan mantan kapten Pedro Leitão Brito, yang akrab disapa Bubista. Ia telah memimpin tim sejak 2020 dan akan mengandalkan formasi pertahanan yang disiplin jika timnya ingin menciptakan kejutan di Amerika. Kiper veteran Chaves, Vozinha, membuktikan kemampuannya saat melawan Spanyol pada pertandingan pertama, yang membuat jumlah pengikut Instagram-nya melonjak dari 40.000 menjadi lebih dari 15 juta hanya dalam hitungan hari.

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Pemain kunci dan pelatih Arab Saudi

Kapten veteran Salem Al-Dawsari adalah pahlawan kemenangan dalam kemenangan legendaris atas Argentina pada 2022. Pemain yang dua kali dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Asia ini tetap menjadi poros utama tim ini berkat kualitas teknisnya di sisi kiri. Gelandang Al Qadsiah berusia 22 tahun, Musab Al-Juwayr, akan menjadi pengatur permainan di jantung lini tengah. Bek kanan Lens, Saud Abdulhamid, adalah satu-satunya pemain dalam skuad Arab Saudi yang bermain untuk klub di luar negaranya. Tim Arab Saudi berada di bawah bimbingan pelatih asal Yunani, Georgios Donis, yang ditunjuk dengan kontrak hingga Juli 2027, dan mulai memimpin tim hanya dua bulan sebelum turnamen.

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Susunan Pemain Cabo Verde yang Kemungkinan Turun

Vozinha; Moreira, Lopes, Borges, Cabral; Pina; Mendes, Arcanjo, Monteiro, Rodrigues; Benchimol.

Susunan Pemain Saudi yang Kemungkinan

Al Owais; Abdulhamid, Al Amri, Lajami, Al Tambakti, Al-Harbi; Al-Juwayr, Alkhaibari, Al-Dawsari, Al-Dawsari; Al-Buraikan.

Skuad 26 pemain Cabo Verde

Penjaga gawang: Vozinha (Chaves), Marcio Rosa (Montana), CJ dos Santos (San Diego).

Bek: Stopira (Torreense), Roberto Lopes (Shamrock Rovers), Joao Paulo (FCSB), Diney (Al Bataeh), Logan Costa (Villarreal), Steven Moreira (Columbus Crew), Wagner Pina (Trabzonspor), Sidny Lopes Cabral (Benfica), Kelvin Pires (SJK).

Gelandang: Jamiro Monteiro (PEC Zwolle), Kevin Pina (Krasnodar), Deroy Duarte (Ludogorets), Telmo Arcanjo (Vitoria Guimaraes), Laros Duarte (Puskas Akademia), Yannick Semedo (Farense).

Penyerang: Ryan Mendes (Igdir), Garry Rodrigues (Apollon Limassol), Willy Semedo (Omonia), Jovane Cabral (Estrela Amadora), Gilson Tavares (Akron Tolyatti), Dailon Livramento (Casa Pia), Helio Varela (Maccabi Tel Aviv), Nuno da Costa (Istanbul Basaksehir).

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Skuad 26 pemain Arab Saudi

Penjaga gawang: Mohammed Al Owais (Al Ula), Nawaf Al Aqidi (Al Nassr), Ahmed Al Kassar (Al Qadsiah).

Bek: Abdulelah Al Amri (Al Nassr), Hassan Tambakti (Al Hilal), Jehad Thikri (Al Qadsiah), Ali Lajami (Al Hilal), Hassan Kadesh (Al Ittihad), Saud Abdulhamid (Lens, dipinjamkan dari Roma), Mohammed Abu Al Shamat (Al Qadsiah), Ali Majrashi (Al Ahli), Moteb Al Harbi (Al Hilal), Nawaf Boushal (Al Nassr), Sultan Al-Ghannam (Al Nassr).

Gelandang: Mohammed Kanno (Al Hilal), Abdullah Al Khaibari (Al Nassr), Ziyad Al Johani (Al Ahli), Nasser Al Dawsari (Al Hilal), Musab Al Juwayr (Al Qadsiah), Alaa Al Hajji (Neom), Salem Al Dawsari (Al Hilal), Khalid Al Ghannam (Al Ettifaq), Ayman Yahya (Al Nassr).

Penyerang: Firas Al Buraikan (Al Ahli), Saleh Al Shehri (Al Ittihad), Abdullah Al Hamdan (Al Nassr).

Berita tim & susunan pemain

Pelatih kepala Cabo Verde, Bubista, belum melaporkan adanya cedera atau skorsing menjelang pertandingan, dan susunan pemain yang kemungkinan diturunkan belum dikonfirmasi pada tahap ini. Mengingat performa timnya di babak penyisihan grup, Bubista diperkirakan akan menurunkan skuad yang serupa dengan yang bermain imbang melawan Uruguay dan menahan Spanyol. Pembaruan akan ditambahkan menjelang kick-off.

Pelatih Arab Saudi, Georgios Donis, juga belum mengonfirmasi susunan pemain atau melaporkan adanya masalah cedera baru. Tim ini perlu segera bangkit setelah kekalahan telak dari Spanyol, dan Donis akan menantikan respons dari para pemainnya. Berita tim lebih lanjut akan disampaikan begitu tersedia.

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Cabo Verde menjadi salah satu tim dengan performa paling konsisten di babak penyisihan grup, dengan mengumpulkan dua hasil imbang dan tiga kemenangan dari lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah imbang 2-2 melawan Uruguay pada 21 Juni, sebuah pertandingan di mana mereka berhasil membalikkan keadaan untuk meraih satu poin. Sebelumnya, mereka menahan imbang Spanyol tanpa gol dalam laga pembuka Piala Dunia pada 15 Juni. Dalam laga persahabatan prakompetisi, mereka mengalahkan Bermuda 3-0 dan Serbia 3-0, serta bermain imbang 1-1 dengan Finlandia. Dalam lima pertandingan tersebut, Cabo Verde mencetak sembilan gol dan kebobolan tiga, dengan dua clean sheet berturut-turut melawan Spanyol dan Senegal yang menunjukkan soliditas pertahanan mereka.

Rekor terkini Arab Saudi cukup mengkhawatirkan. Dalam lima pertandingan terakhir, mereka meraih satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan. Hasil terbaru adalah kekalahan 4-0 dari Spanyol pada 21 Juni, yang menjadi kekalahan terberat mereka di babak penyisihan grup. Mereka bermain imbang 1-1 dengan Uruguay dalam laga pembuka Piala Dunia dan mengalahkan Puerto Riko 3-0 dalam laga persahabatan prapertandingan. Kekalahan dari Spanyol dan Ekuador, ditambah hasil imbang melawan Senegal, membuat mereka mencetak total empat gol dan kebobolan tujuh gol dalam lima pertandingan tersebut.

Rekor Head-to-Head

Cabo Verde dan Arab Saudi tidak memiliki catatan pertemuan head-to-head dalam dataset yang tersedia. Pertandingan babak penyisihan grup Piala Dunia di Houston ini akan menjadi pertemuan pertama antara kedua negara.

Klasemen

Di Grup H, Cabo Verde berada di posisi ketiga dan Arab Saudi di posisi keempat menjelang putaran terakhir pertandingan.