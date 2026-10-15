Lamine Yamal, bintang Barcelona, kembali memicu perdebatan di media sosial, namun kali ini tanpa perlu menulis teks panjang.

Yamal mengunggah sebuah foto hitam putih melalui fitur Stories di Instagram, yang memperlihatkan dirinya sedang berpelukan dengan Pedri dan Eric Garcia, dan ia hanya menyertakan kata "Mamba" serta emoji seekor ular.

Menurut surat kabar Sport, "Pada pandangan pertama, foto itu tampak hanya sebagai potret lain yang mencerminkan keakraban di antara para pemain tim Catalunya di dalam ruang ganti, tetapi isyarat tersebut membawa makna yang lebih mendalam."

Sport melanjutkan, "Sebab Pedri mengenakan kaus bernomor 8, sementara Eric Garcia mengenakan kaus bernomor 24, dan keduanya adalah nomor yang pernah dipakai Kobe Bryant selama kariernya bersama Los Angeles Lakers."

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Selain itu, kaus Barcelona pada seragam kedua mengusung logo Kobe Bryant alih-alih logo Nike yang biasa.

Kata "Mamba" merujuk langsung pada julukan terkenal yang disematkan kepada Kobe Bryant, yaitu "Black Mamba", salah satu figur paling terkenal dalam sejarah liga basket profesional Amerika Serikat.

Legenda Los Angeles Lakers itu bermain dengan kaus bernomor 8 antara tahun 1996 dan 2006, lalu mengenakan kaus bernomor 24 antara tahun 2006 dan 2016, tahun ketika ia pensiun dari basket. Akhirnya, klub memutuskan menarik kedua nomor tersebut dari peredaran sebagai penghormatan kepadanya, sebuah langkah luar biasa di liga tersebut.

Bryant meninggal pada Januari 2020 akibat kecelakaan jatuhnya helikopter, namun kedudukan dan warisannya, bersama filosofinya yang terkenal "Mamba Mentality", masih menjadi sumber inspirasi bagi para atlet di berbagai cabang olahraga.

Foto yang diunggah Lamine Yamal diambil dari unggahan akun @dahood.original, yaitu agensi pemasaran yang menangani pengelolaan citranya.

Dalam unggahan yang sama, agensi tersebut menyertakan sebuah gambar yang dibuat menggunakan kecerdasan artifisial, yang menyatukan dua fase berbeda dari karier Kobe Bryant; fase ketika ia mengenakan kaus bernomor 8 dan fase ketika ia mengenakan kaus bernomor 24, di mana pemain itu tampak dalam dua wujud yang sedang berpelukan di dalam lapangan basket, seolah-olah keduanya adalah dua pemain yang berbeda.