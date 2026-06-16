Di tengah-tengah markas tim nasional Jerman di kota Winston-Salem, Amerika Serikat, seekor hewan liar berhasil menanamkan rasa hormat sekaligus ketakutan di kalangan para bintang “Die Maschinen”; kapten tim, Joshua Kimmich, mengungkapkan dalam konferensi pers hari Selasa ini bahwa mereka mengalami pertemuan tak terduga dengan seekor ular berbisa di dalam kamp tim.

Bintang timnas Jerman itu mengatakan, seperti dilansir surat kabar "Bild" Jerman: "Kami melihat seekor ular kemarin, dan kami diberitahu bahwa itu termasuk spesies berbisa. Jika tergigit, Anda harus segera pergi ke rumah sakit. Saya tidak berpikir hal itu akan berakibat fatal, tetapi tentu saja ini sangat berbahaya."

Ular yang dimaksud digambarkan sebagai jenis “copperhead”, yaitu ular berbisa yang umum ditemukan di negara bagian Carolina Utara. Meskipun gigitannya biasanya tidak berakibat fatal, namun tetap memerlukan penanganan medis segera.

Kimmich tidak menyembunyikan kekhawatirannya terhadap makhluk-makhluk ini dengan mengatakan: “Saya sangat menghormati dan merasa takut pada mereka di sini. Di Jerman, saya merasa tidak ada hewan berbahaya sebanyak ini.”

Tampaknya para bintang tim nasional Jerman berencana untuk bersikap sangat waspada di sekitar kamp pelatihan mereka dalam persiapan menuju putaran final Piala Dunia 2026; di mana Kimmich menambahkan: “Saya merasa jika salah satu dari kami secara tidak sengaja menginjak ular seperti ini, hal itu bisa berakhir sangat buruk, dan karena itulah kami berusaha menjaga jarak aman serta menjauhi hewan-hewan di sini.”

Sementara itu, manajemen timnas Austria melarang para pemainnya bersepeda di tempat tinggal mereka selama Piala Dunia di kota Santa Barbara karena bahaya ular, informasi dari surat kabar “Bild” menunjukkan bahwa Federasi Sepak Bola Jerman (DFB) hingga saat ini belum mengambil tindakan pencegahan atau langkah-langkah khusus untuk menghadapi makhluk-makhluk tersebut di kamp “Die Mannschaft”.

Perlu diingat bahwa timnas Jerman menghancurkan Curaçao dengan skor 7-1 dalam pertandingan pertama mereka di Piala Dunia pada Minggu lalu, dan sedang bersiap untuk menghadapi Pantai Gading pada Sabtu mendatang dalam rangkaian pertandingan putaran kedua.