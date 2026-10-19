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Ujian pertama jelang laga akbar: Barcelona menembus 'blokade kabut' dan terbang ke Paris

Paris Saint-Germain vs Barcelona
Paris Saint-Germain
Barcelona
Champions League
Prancis
Spanyol

Masalah yang tak kunjung usai

Kabut tebal menyebabkan keberangkatan rombongan Barcelona menuju ibu kota Prancis, Paris, mengalami penundaan; sebagai persiapan menghadapi Paris Saint-Germain pada Selasa malam dalam ajang Liga Champions, setelah pesawat tidak dapat lepas landas pada waktu yang dijadwalkan Senin pagi akibat menurunnya jarak pandang di Bandara El Prat.

Pesawat tim Catalan tersebut dijadwalkan lepas landas pukul 10.30 pagi, tetapi kabut tebal yang menyelimuti landasan pacu bandara menghalangi keberangkatannya pada waktu yang ditentukan, sehingga rombongan terpaksa menunggu hingga memperoleh izin lepas landas.

Penerbangan tertunda lebih dari satu jam sebelum akhirnya pesawat diizinkan lepas landas pada pukul 11.50 pagi, dan diperkirakan tiba di sekitar Paris sekitar pukul dua siang waktu setempat.

Penundaan ini berimbas pada program persiapan Barcelona untuk laga yang dinantikan melawan Paris Saint-Germain, karena memangkas waktu yang tersedia bagi tim untuk menjalankan agenda yang telah direncanakan setibanya di Prancis, meskipun penundaan tersebut tidak melebihi beberapa jam.

Barcelona bersiap menjalani laga sengit melawan tim asal Paris tersebut di Liga Champions, dalam pertandingan yang menyedot perhatian besar, di tengah upaya kedua tim untuk meraih hasil positif di ajang kompetisi antarklub Eropa itu.

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20 Okt 2026

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