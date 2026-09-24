UEFA turun tangan sesaat sebelum kick-off timnas Belanda dan melarang jersey pertandingan

Jerman tidak akan tampil dengan seragam hijau yang sebelumnya telah diumumkan saat menghadapi Belanda pada Kamis malam. UEFA melarang federasi sepak bola Jerman menggunakan jersey retro spesial tersebut, sehingga Die Mannschaft akan tampil dengan warna hitam di Johan Cruijff ArenA.

Federasi Jerman sebelumnya pada pekan ini mempresentasikan gambar seragam hijau yang telah disiapkan khusus untuk duel melawan Timnas Belanda. Jersey itu merupakan referensi kepada seragam yang dikenakan Jerman Barat saat menjadi juara dunia pada 1990.

Namun, untuk sementara waktu pertandingan dengan jersey mencolok itu tidak akan terjadi. Menurut sejumlah media Jerman, seragam tersebut tidak memenuhi peraturan yang diterapkan UEFA untuk perlengkapan pertandingan.

Masalahnya antara lain terletak pada lengan jersey. Di sana disebut tidak ada cukup ruang untuk memasang logo Nations League yang wajib dengan cara yang benar.

Selain itu, menurut pemberitaan tersebut, nomor punggung di bagian dada juga tidak ada. Karena itu, seragam retro tersebut juga tidak memenuhi apa yang disebut Kit Regulations milik federasi sepak bola Eropa.

Karena itu, UEFA tidak memberikan izin untuk mengenakan jersey hijau tersebut saat menghadapi Belanda. Jerman dalam waktu singkat harus beralih ke seragam lain untuk pertemuan di Amsterdam.

Para pemain internasional Jerman karena itu akan tampil mengenakan seragam serba hitam saat kick-off. Dengan begitu, penghormatan yang sebelumnya diumumkan untuk gelar juara dunia 1990 itu akan hilang dari pemandangan pada laga Belanda vs Jerman.

Belanda dan Jerman akan saling berhadapan pada Kamis malam pukul 20.45 di Johan Cruijff ArenA. Tim asuhan pelatih debutan Xavi akan tampil dengan jersey kandang oranye andalan mereka.















