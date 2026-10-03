UEFA Merespons Tekanan Real Madrid dalam Kasus Negreira

Real Madrid mengirimkan sebuah berkas yang terdiri dari 50 ribu halaman kepada UEFA terkait kasus Negreira dan Barcelona.

Setelah badan sepak bola tertinggi di benua Eropa itu memastikan penerimaan dokumen tersebut, klub ibu kota Spanyol itu mengeluarkan pernyataan resmi yang berbunyi, "Real Madrid menilai bahwa sangat penting, begitu UEFA memperoleh dokumen-dokumen ini, agar penyelidikan berjalan secepat mungkin hingga tuntas secara final, dan agar pihak-pihak berwenang mengambil keputusan yang sesuai dengan tingkat keseriusan fakta-fakta yang telah terbukti."

Dengan kata lain, klub ibu kota Spanyol itu menuntut UEFA untuk mengambil keputusan secepat mungkin terkait kasus ini.

Namun, tanggapan UEFA adalah bahwa mereka akan mengambil waktu sebanyak yang dibutuhkan untuk mempelajari seluruh dokumen, dan setelah itu barulah akan mengambil keputusan.

Surat kabar Mundo Deportivo menyebutkan, mengutip surat kabar OK Diario, bahwa UEFA memberitahu Real Madrid agar bersikap tenang dan sabar dalam menangani berkas ini.

Sementara itu, klub ibu kota Spanyol itu memiliki keyakinan yang jelas bahwa mereka akan melanjutkan kasus ini hingga akhir, dan akan terus memberikan tekanan sampai berkas ini terselesaikan.



