"UEFA" menjatuhkan sanksi kepada Juventus, Chelsea, Newcastle, dan Aston Villa

Uni Eropa Sepak Bola (UEFA) hari ini, Selasa, mengumumkan pengenaan sanksi terhadap sejumlah klub, terutama Juventus, Newcastle, Aston Villa, dan Chelsea.

Surat kabar "AS" melaporkan bahwa Kamar Pertama Badan Pengawas Keuangan Klub (CFCB) telah menyelesaikan penilaiannya terhadap klub-klub yang berpartisipasi dalam kompetisi klub Eropa musim 2025/2026, dan pada hari Selasa ini mengumumkan serangkaian keputusan terkait klub-klub yang gagal memenuhi persyaratan keberlanjutan keuangan.

Badan tersebut menyatakan bahwa klub-klub Newcastle United (Inggris), Juventus (Italia), Nice (Prancis), Santa Clara (Portugal), Astana (Kazakhstan), serta Partizan (Serbia) tidak memenuhi standar pendapatan sepak bola, yang dievaluasi untuk pertama kalinya berdasarkan total tiga tahun pada musim 2025/26. Evaluasi badan tersebut mencakup tahun-tahun keuangan yang berakhir pada 2023, 2024, dan 2025.

Newcastle United dan Juventus telah mencapai kesepakatan dengan Badan Pengawas Keuangan Klub selama tiga tahun, sesuai dengan kerangka regulasi yang ditetapkan musim lalu.

Juventus dikenakan denda sebesar 20 juta euro, 14 juta di antaranya harus dibayarkan segera, sedangkan Newcastle dikenakan denda sebesar 10 juta euro, 7 juta di antaranya harus dibayarkan segera dengan jangka waktu penyelesaian selama 3 tahun.

Klub-klub tersebut menyetujui komitmen berikut dalam perjanjian penyelesaian:

Membayar denda, yang besarnya bergantung pada tingkat keparahan pelanggaran yang dinilai.

Klub akan dikenakan pembatasan dalam mendaftarkan pemain baru ke dalam daftar A untuk kompetisi klub yang diselenggarakan oleh Federasi Sepak Bola Eropa (UEFA). Tindakan ini bersifat bersyarat atau tidak bersyarat untuk setiap musim yang termasuk dalam periode penyelesaian, tergantung pada sejauh mana klub mematuhi ketentuan yang tercantum dalam perjanjian penyelesaian.

Mencapai target tahunan rata-rata dan tunduk pada penerapan tindakan keuangan dan olahraga bersyarat jika target tersebut tidak tercapai (yaitu mulai dari pemberlakuan pembatasan yang lebih ketat terhadap pendaftaran pemain baru dalam daftar A hingga diskualifikasi dari kompetisi klub UEFA berikutnya yang mereka loloskan).

Selain itu, Kamar Pertama Badan Pengawasan Keuangan Klub juga memutuskan bahwa klub-klub Aston Villa (Inggris), Chelsea (Inggris), Newcastle United (Inggris), Nottingham Forest (Inggris), Nice (Prancis), Strasbourg (Prancis), AEK Athena (Yunani), Fiorentina (Italia), dan Fenerbahçe (Turki) telah melanggar aturan biaya tim dengan mencatat rasio biaya yang melebihi 70% untuk tahun kalender 2025.

Akibatnya, setiap klub dikenakan denda yang proporsional dengan persentase kelebihan batas yang diizinkan dan jumlah kelebihan biaya tim yang ditanggung klub tersebut.

Strasbourg dikenakan denda sebesar 25 juta euro, 12 juta di antaranya harus dibayarkan segera, sedangkan Aston Villa dikenakan denda sebesar 22,5 juta euro, 15 juta euro di antaranya harus dibayarkan segera.

Chelsea didenda 3 juta euro, 2 juta di antaranya harus dibayarkan segera, sedangkan Newcastle dijatuhi denda sebesar 3 juta euro, dan Nottingham Forest sebesar 2,5 juta euro

Strasbourg dan Aston Villa juga akan dikenakan pembatasan pendaftaran pemain baru dalam daftar “A” mereka untuk musim 2026/27 dalam kompetisi klub Eropa.