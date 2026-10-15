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UEFA Champions League Trophy(C)Getty Images
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"UEFA" mengumumkan pemain terbaik pada pekan Liga Champions Eropa

Galatasaray vs Barcelona
Galatasaray
Barcelona
Champions League
LASK vs Liverpool
LASK
Liverpool
Viking vs Bayern Munich
Viking
Bayern Munich
Inter vs Club Brugge
Inter
Club Brugge
B. Barcola
L. Yamal
H. Kane
N. Tresoldi
Turki
Spanyol
Austria
Inggris
Norwegia
Jerman
Italia
Belgia
Prancis

Pekan ini diwarnai produktivitas gol yang jelas terlihat

Badan sepakbola Eropa, UEFA, mengumumkan pada hari Kamis ini pemain terbaik pada matchday kedua Liga Champions, yang pertandingan-pertandingannya digelar sepanjang hari Selasa dan Rabu.

 Matchday kedua fase liga di ajang Liga Champions berakhir pada Rabu malam, diwarnai ketegangan besar dan banjir gol yang begitu kentara.

Dan hari ini, UEFA mengumumkan bahwa Bradley Barcola, bintang Liverpool yang mencetak hat-trick ke gawang LASK tadi malam, meraih penghargaan pemain terbaik pekan ini dari UEFA.

Penghargaan tersebut layak diberikan kepada mantan pemain Paris Saint-Germain itu, yang memainkan peran sentral dalam kemenangan besar Liverpool 6-3 di Austria.

Pada pertandingan tersebut, pemain yang bergabung dari Paris Saint-Germain dengan harga 145 juta euro itu memanfaatkan kesempatan untuk mencetak gol-gol pertamanya bersama klub barunya.

Niccolo Tresoldi (Club Brugge), yang juga mencetak hat-trick ke gawang Inter Milan, berada di posisi kedua.

 Harry Kane (Bayern Munich), yang mencetak dua gol ke gawang Viking, menempati posisi ketiga, sementara Lamine Yamal (Barcelona) berada di posisi keempat setelah menyumbang dua assist saat menghadapi Galatasaray (1-4).



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