Roberto Rosetti, direktur perwasitan di Uni Sepak Bola Eropa "UEFA", menjelaskan pada hari Kamis ini bahwa menyentuh bola dengan tangan di dalam kotak penalti, setelah tendangan gawang, akan berujung pada pemberian tendangan penalti mulai sekarang, tanpa memandang apakah pemain berniat memainkan bola atau tidak.

Rosetti, saat memaparkan pembaruan aturan perwasitan untuk musim baru di Monako, menunjukkan bahwa penjelasan ini datang menyusul kejadian kontroversial yang terjadi dalam laga Barcelona melawan Atletico Madrid di Liga Champions Eropa musim lalu, ketika bek Atleti, Marc Pubill, menyentuh bola dengan tangannya sambil menahannya di atas lapangan, sebelum mengopernya dengan kaki, meski kiper Juan Musso sebenarnya sudah melakukan tendangan gawang.

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Rosetti juga berbicara tentang instruksi baru "UEFA" terkait teknologi asisten wasit video "VAR", menegaskan pentingnya para wasit mengambil keputusan mereka sendiri di atas lapangan, dan agar wasit video tidak berubah menjadi alat untuk mengulang perwasitan di setiap momen, sebagaimana dikutip radio"Cope"Spanyol.

Ia berkata: "Kami ingin mereka tegas. Asisten wasit video adalah proyek besar, tetapi kami ingin para wasit di lapangan mengambil keputusan. Kami tidak ingin asisten wasit video mengulang perwasitan, dan kami tidak ingin wasit yang menunggu campur tangannya. Kami ingin bukti yang jelas dan kesalahan yang jelas yang memerlukan campur tangan VAR. Kami tidak menyukai situasi mikroskopis".

Rosetti menyampaikan sejumlah pembaruan terkait aturan perwasitan, yang sebelumnya telah dijelaskan kepada para pemain, pelatih, dan klub, dengan tujuan menyeragamkan standar perwasitan dalam kompetisi "UEFA", di dalam maupun di luar lapangan, serta menjamin tingkat konsistensi yang lebih besar dalam pengambilan keputusan.

Perubahan tersebut mencakup penanganan buang-buang waktu saat pergantian pemain, di mana pemain yang menghabiskan lebih dari 10 detik untuk meninggalkan lapangan dapat dihukum, di samping penjelasan terkait penanganan kasus cedera dan melanjutkan permainan setelah mencetak gol.

Aturan Vinicius

Rosetti juga menjelaskan bahwa "UEFA" tidak akan menerapkan dalam kompetisinya aturan pemberian kartu merah bagi pemain yang menutup mulutnya saat berbicara dengan lawan (aturan Vinicius), berbeda dengan apa yang diterapkan di Piala Dunia, sambil menunjukkan bahwa wasit dapat memberikan kartu kuning jika ia menganggap tindakan tersebut sebagai perilaku tidak sportif, dan bisa saja diikuti tindakan disipliner.

Ia berkata: "Kami melihat pemain meminta kartu merah hanya karena seorang lawan menutup mulutnya, dan itu tidak kami sukai".

Ia juga menegaskan bahwa asisten wasit video akan campur tangan, jika terdapat kesalahan dalam menentukan identitas pemain saat pemberian kartu kuning kedua, seraya menambahkan: "Saya yakin kita akan melihat sedikit campur tangan akibat kesalahan penentuan identitas dalam kompetisi kami".

Rosetti juga menekankan pentingnya menghormati aturan bahwa pembicaraan dengan wasit hanya terbatas pada kapten masing-masing tim, seraya berkata: "Kami tidak suka pemain mengerumuni wasit, dan siapa pun yang mendekati wasit akan mendapatkan kartu kuning".

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