UEFA menanggapi permintaan "luar biasa" dari Madrid menjelang laga epik melawan Bayern

Perhatian para penggemar sepak bola di seluruh dunia tertuju pada Stadion Santiago Bernabéu, yang akan menjadi tuan rumah pertandingan besar tingkat Eropa antara Real Madrid dari Spanyol dan Bayern München dari Jerman pada leg pertama perempat final Liga Champions, sebuah laga yang dianggap sebagai salah satu pertandingan paling dinanti musim ini.

Pertandingan ini mempertemukan dua tim yang memiliki sejarah panjang di turnamen ini, dan dianggap sebagai klub-klub paling konsisten dan berpengaruh di Benua Eropa.

Meskipun Bayern Munich memasuki pertandingan ini sebagai tim yang paling stabil secara teknis musim ini, Real Madrid, berkat sejarah dan karakter Eropa-nya, tetap menjadi kandidat yang tak pernah mati, tim yang tahu cara menang saat semua orang mengira mereka sudah tamat.

Baca juga: Mourinho memicu kontroversi dengan pernyataan barunya



Harapan Madrid

Di ruang ganti Real Madrid, keyakinan kuat akan kemampuan tim untuk mengalahkan raksasa Bavaria itu mendominasi, meskipun semua orang menyadari betapa sulitnya tugas tersebut.

Pelatih Álvaro Arbeloa mengandalkan kecepatan dan serangan balik Vinícius Júnior serta Kylian Mbappé, ditambah dinamika Federico Valverde, untuk memanfaatkan ruang yang ditinggalkan Bayern di lini belakang akibat gaya serangan terbuka mereka.

Staf pelatih berpendapat bahwa laga ini bisa menjadi titik balik musim tim, terutama karena Liga Champions merupakan harapan terbesar untuk menyelamatkan musim yang belum sesuai dengan ambisi klub.

Kemenangan di leg pertama akan memberikan dorongan moral yang besar bagi Real Madrid menjelang leg kedua di Munich, serta memperkuat peluangnya untuk mencapai semifinal. Oleh karena itu, tim ini memasuki pertandingan dengan konsentrasi tinggi dan keinginan yang jelas untuk menunjukkan dominasi Eropa mereka di hadapan para pendukungnya.

Baca juga: Senegal menanggapi kunjungan Presiden CAF ke Dakar



Pertarungan khusus dengan Harry Kane

Di sisi lain, Real Madrid menyadari bahwa ancaman terbesar di barisan Bayern adalah penyerang Inggris Harry Kane, yang menjalani musim luar biasa dan memimpin daftar pencetak gol terbanyak di Eropa.

Pertahanan Real Madrid harus berhati-hati menghadapi gerakannya di dalam kotak penalti, karena Kane adalah pemain serba bisa yang mampu mencetak gol dan menciptakan peluang dari posisi mana pun di sepertiga lapangan depan.

UEFA memberikan lampu hijau untuk menutup atap Bernabéu

Dalam rangka persiapan pertandingan, Asosiasi Sepak Bola Eropa (UEFA) menyetujui permintaan Real Madrid untuk menutup atap Stadion Santiago Bernabéu selama pertandingan, sebuah ketentuan wajib di Liga Champions yang memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari asosiasi tersebut.

Keputusan ini akan membuat suasana di dalam stadion semakin meriah dan memanas, di tengah prediksi bahwa tribun akan dipenuhi oleh para penggemar klub raja dan pecinta sepak bola dari berbagai penjuru dunia, pada malam yang diprediksi akan menjadi salah satu malam paling seru di Liga Champions musim ini.

Baca juga: Apakah ia menderita gagal ginjal yang mematikan?.. Perkembangan terbaru mengenai kondisi kesehatan James Rodríguez

