akan menjalani Barcelona laga melawan Paris Saint-Germain di Stadion Parc des Princes, Selasa besok, dalam ajang Liga Champions Eropa dengan mengenakan jersey berwarna oranye milik musim lalu.

Hal itu terjadi setelah Asosiasi Sepak Bola Eropa "UEFA" dan pihak yang bertanggung jawab atas siaran televisi meminta agar tidak menggunakan salah satu pun jersey tim Catalan untuk musim ini, guna menghindari masalah terkait kejelasan penglihatan.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", Barcelona di bawah arahan pelatihnya Hansi Flick memutuskan untuk mengenakan jersey ketiga milik musim lalu, setelah Asosiasi Sepak Bola Eropa dan pihak yang bertanggung jawab atas siaran televisi menilai bahwa ketiga jersey tim untuk musim ini dapat menimbulkan kerancuan visual selama laga melawan Paris Saint-Germain.

Pihak-pihak terkait menyingkirkan jersey utama Barcelona, yang memadukan warna biru dan merah tua, bersama dengan dua jersey alternatifnya.

Pertandingan berikutnya PSG Champions League 15.00 BAR

Jersey kedua Barca, yang memadukan warna hitam dan ungu, memiliki kemiripan dengan warna tim Prancis, sementara pihak penyiar dan UEFA menilai bahwa warna biru pada jersey ketiga juga dapat menyebabkan sejumlah masalah penglihatan bagi para penonton melalui layar televisi.

Ini bukanlah kali pertama Barcelona mengenakan jersey oranye milik musim lalu selama musim ini, sebab para pemain Hansi Flick sebelumnya pernah tampil dengannya pada pertandingan persahabatan yang dijalani tim melawan Basel dalam rangka persiapan menghadapi musim baru.

Penampilan ini menyimpan kenangan positif bagi tim Catalan, setelah Barcelona meraih kemenangan dengan skor 5-2 atas Basel di Stadion St. Jakob-Park.



