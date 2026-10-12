PSV telah mendaftarkan Mikkel Bro Hansen untuk Liga Champions. Kabar itu dicatat Ril Elfrink dari pernyataan pelatih Peter Bosz, yang mengonfirmasikannya dalam sesi pers menjelang laga melawan RB Leipzig.

Pekan lalu, Bosz mengatakan bahwa ia berharap dapat mendaftarkan Bro Hansen untuk Liga Champions karena Alassane Pléa mengalami cedera serius dan tidak akan bermain lagi untuk PSV tahun ini.

Klub mengajukan permohonan itu kepada UEFA pekan lalu dan kini permohonan tersebut telah dikabulkan. Dengan Bro Hansen dan Guus Til, PSV kembali memiliki dua penyerang.

Sam Lammers masih belum bisa bermain untuk tim asal Eindhoven itu, Pléa mengalami cedera serius, dan Ricardo Pepi juga masih berkutat dengan cedera.

Pertandingan berikutnya RBL Champions League 15.00 PSV

Bro Hansen yang berusia 17 tahun belum melakoni debutnya untuk PSV, tetapi sudah bermain untuk tim cadangan di Keuken Kampioen Divisie.

Ia tampil dua kali untuk Jong PSV, sekali di antaranya sebagai pemain inti. Ia tidak mencetak gol maupun memberikan assist.

Bro Hansen bergabung dari Bodø/Glimt pada musim panas lalu dengan biaya transfer 3 juta euro. Penyerang asal Denmark itu dipandang sebagai talenta besar. Ia memiliki kontrak di Eindhoven hingga pertengahan 2029.