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Udinese bisa membuat perubahan besar menjelang laga melawan Bologna yang dijadwalkan berlangsung Minggu pukul 15.00. Menurut laporan Il Gazzettino hari ini, pelatih baru Paolo Zanetti, yang menggantikan Kosta Runjaic setelah ia dipecat, sedang mempertimbangkan pergantian kiper. Maduka Okoye, yang selalu menjadi starter dalam 12 pekan pertama liga, bisa kehilangan tempatnya kepada Bartosz Mrozek.

Kiper Polandia kelahiran 2000 itu datang pada musim panas dengan status pinjaman dari Lech Poznan, disertai kewajiban membeli senilai 1,5 juta euro. Sepanjang kariernya, yang sebagian besar dijalani di Polandia, ia dua kali menjuarai Ekstraklasa. Ia juga mencatatkan empat penampilan di Liga Champions, dua di Liga Europa, dan 10 di Conference League.

Penampilan Okoye sejauh musim ini mengecewakan, dengan banyak kesalahan fatal, seperti saat keliru keluar dari gawang melawan Torino dan ketika menghadapi Roma di kandang. Dalam 11 pertandingan, Udinese kebobolan 25 gol, sama seperti Monza dan Fiorentina. Hanya Sassuolo, dengan 29 gol, yang mencatatkan angka lebih buruk.

Paolo Zanetti berbicara tentang Okoye hari ini: "Musim lalu, dia termasuk kiper terbaik di Serie A. Tujuan saya adalah mengembalikan performanya, dan saya banyak berbicara dengannya. Namun, keputusan ditentukan di lapangan. Saya tidak memiliki urutan pilihan yang sudah ditetapkan. Kami punya kiper pelapis yang bagus dan dia berjuang untuk menjadi starter. Bagi saya, seorang kiper bisa keluar dari tim lalu kembali. Yang penting adalah Udinese, bukan individu. Bahkan saya pun tidak penting."