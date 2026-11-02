Udinese, kini resmi: Runjaic dipecat, Zanetti menggantikannya

Setelah berhari-hari mempertimbangkan keputusan ini, Udinese memilih untuk memecat pelatih Kosta Runjaic dari jabatannya sebagai pelatih tim utama. Runjaic harus menanggung akibat dari buruknya performa tim pada awal musim ini, dengan delapan pertandingan beruntun tanpa kemenangan. Satu-satunya kemenangan di liga diraih pada 29 Agustus lalu atas Monza.

Pengumuman resmi perpisahan itu disampaikan hari ini, bersamaan dengan penandatanganan kontrak Paolo Zanetti sebagai pelatih baru.

PERNYATAAN RESMI TENTANG RUNJAIC - "Udinese Calcio mengumumkan telah memberhentikan Kosta Runjaic dari jabatan pelatih tim utama. Runjaic dan Udinese berpisah setelah lebih dari dua tahun yang diwarnai pencapaian target-target penting. Klub menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Kosta dan para asistennya, Małecki dan Trukan, serta mendoakan yang terbaik bagi karier mereka."

PERNYATAAN RESMI TENTANG ZANETTI - "Udinese Calcio dengan senang hati mengumumkan telah menunjuk Paolo Zanetti sebagai pelatih tim utama. Ia menandatangani kontrak hingga 30 Juni 2027.

Pertandingan berikutnya VEN Serie A 14.45 UDI

Lahir di Valdagno, Provinsi Vicenza, pada 16 Desember 1982, Zanetti memiliki karier sebagai pemain sepak bola. Ia pernah membela Torino dan Atalanta, di antara klub lainnya, serta mencatatkan lima penampilan bersama tim nasional Italia U-21. Setelah gantung sepatu, ia langsung meniti karier kepelatihan dengan menangani tim Berretti Reggiana pada usia 33 tahun. Perjalanannya di sepak bola profesional dimulai pada musim 2017/2018 saat melatih Südtirol. Hasil-hasil penting yang diraihnya selama dua musim di Bolzano membuatnya mendapat tawaran dari Ascoli di Serie B. Musim 2020/2021 menjadi titik pembuktiannya ketika ia membawa Venezia promosi ke Serie A, mengembalikan klub itu ke kasta tertinggi setelah absen selama 19 tahun. Zanetti tetap melatih Venezia pada musim berikutnya sebelum pindah ke Empoli, yang ia bawa bertahan di Serie A dengan nyaman pada musim 2022/2023. Pengalaman terakhirnya di Serie A adalah bersama Verona. Ia membawa tim itu finis di peringkat ke-14 pada musim 2024/2025 dan bertahan di sana hingga Februari 2026.

Kini, tantangan baru menanti Paolo Zanetti: melatih Udinese dan memulai babak baru dalam kariernya bersama klub tersebut.

Pelatih baru itu akan memimpin sesi latihan pertamanya besok sore. Konferensi pers perkenalannya akan digelar pada Rabu pukul 15.00."