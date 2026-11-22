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Paolo Zanetti meraih poin pertamanya sejak mengambil alih kursi pelatih Udinese dari Kosta Runjaic yang dipecat. Saat bertandang ke Bologna, Udinese sempat tertinggal lewat gol Nadir Zortea sebelum menyamakan kedudukan melalui Nicolò Zaniolo, yang dipasang sebagai penyerang palsu sejak awal karena Keinan Devis absen akibat cedera.

Seusai pertandingan, pelatih Udinese itu memberikan kabar terbaru mengenai kondisi penyerang tengahnya. "Kondisinya harus dievaluasi dari hari ke hari karena cederanya kambuh di bagian tubuh yang berbeda dari masalah fisik sebelumnya. Kami harus menunggunya agar bisa memainkannya pada fase terpenting musim ini. Kami harus mengatasi absennya pemain penting."

Bagi Zanetti, Davis merupakan pemain kunci dalam upaya menghindari degradasi. Karena itu, pemain Inggris berusia 28 tahun tersebut akan diberi waktu yang diperlukan untuk pulih 100 persen dan menghindari cedera kambuhan yang berbahaya. "Davis pemain yang sangat hebat, tetapi saya lebih memilih dia pulih sepenuhnya. Saya tidak ingin membayangkan menjalani paruh kedua musim tanpa penyerang."

Sejak awal musim, pemain kelahiran 1998 itu baru absen dalam satu pertandingan lainnya, yakni laga pembuka liga pada 22 Agustus lalu akibat kelelahan otot. Ia kembali pada pertandingan berikutnya. Selama beberapa bulan ini, penampilan Davis kerap naik turun: ia baru mencatatkan dua assist dan belum mencetak gol. Hingga kini, belum ada informasi mengenai kapan ia akan pulih.

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Tim medis klub akan memantau kondisi Davis dan menyusun jadwal pemulihan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dijalaninya. Bagaimanapun, absennya Davis menjadi pukulan bagi Udinese, yang kini terseret ke persaingan untuk menghindari degradasi.

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Udinese mengawali musim dengan baik, menahan imbang Como dan mendapat pujian dari Cesc Fabregas ("mereka terlihat seperti tim Premier League"), lalu mengalahkan Monza.

Namun, sejak itu mereka mencatatkan rentetan hasil di bawah ekspektasi, berupa tujuh kekalahan dan satu hasil imbang. Rentetan tersebut mendorong manajemen mengganti pelatih dan menunjuk Zanetti.

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Menurut Zanetti, penampilan hari ini cukup menggembirakan dan membuat mereka bisa menatap laga-laga berikutnya dengan lebih percaya diri. "Ini bukan pekan yang mudah: mereka datang setelah meraih empat kemenangan dan sedang diliputi euforia. Detail sekecil apa pun bisa menjerumuskan kami, jadi kami harus mengerahkan lebih banyak kemampuan, dan para pemain melakukannya," kata sang pelatih dalam konferensi pers.

"Kami mengurangi sikap tinggi hati dan meningkatkan kerendahan hati. Udinese masih berjuang dan hasil ini merupakan awal yang baik untuk membangun masa depan yang indah bersama."