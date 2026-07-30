Ucapan terima kasih secara eksplisit kepada satu orang: Michael Olise dari Bayern Munchen angkat bicara di Instagram





"Bahwa kami tidak berhasil membawa pulang trofi itu merupakan kekecewaan yang sangat besar. Bukan seperti itu kami membayangkan penutup Piala Dunia ini saat awal turnamen", tulis Olise. Prancis awalnya melaju dengan cara yang mengesankan di Piala Dunia, tetapi gagal di semifinal saat menghadapi juara dunia pada akhirnya, Spanyol.

Terlepas dari pencapaian tim di lapangan, Olise "bangga telah mencetak rekor assist terbanyak dalam sejarah Piala Dunia". Pemain luar biasa berusia 24 tahun itu membukukan total tujuh assist dan dengan demikian melampaui rekor terbaik Pele sebelumnya di Piala Dunia 1970 (enam).

Terakhir, Olise berterima kasih kepada pelatih tim nasional yang akan hengkang, Didier Deschamps: "Karena telah memungkinkan panggilan pertama saya ke tim nasional dan tetap percaya kepada saya bahkan di saat-saat tersulit. Untuk itu saya akan selalu berterima kasih kepada Anda, dan saya mendoakan yang terbaik untuk masa depan Anda, jalan apa pun yang nanti Anda pilih." Masa depan Deschamps saat ini masih belum jelas, Zinedine Zidane akan mengambil alih sebagai pelatih tim nasional Prancis.

Michael Olise tidak berkomentar soal Bayern Munich

Dalam pernyataannya, Olise juga tidak mengucapkan sepatah kata pun mengenai Bayern Munich serta rumor keras kepala yang menyebut ia mengincar kepindahan ke Real Madrid. Dalam beberapa hari terakhir, seluruh petinggi klub Munich menegaskan bahwa penjualan Olise pada musim panas ini tidak mungkin terjadi. Kontraknya masih berlaku hingga 2029 dan akan diperpanjang.

Saat ini Olise sedang menikmati liburan Piala Dunia yang diperpanjang. Sama seperti para peserta semifinal lainnya, Dayot Upamecano dan Harry Kane, ia juga baru akan kembali berlatih bersama tim setelah tur Asia.