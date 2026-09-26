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Ucapan bintang Prancis picu kekhawatiran: cedera Mbappe lebih serius dari yang terlihat

Turkiye vs France
Turkiye
France
UEFA Nations League A
Belgium vs France
Belgium
France vs Italy
Italy
M. Lacroix
K. Mbappe
Turki
Prancis
Belgia
Italia

Apa yang terjadi di ruang ganti bukanlah hal biasa

Timnas Prancis mengawali era Zinedine Zidane dengan kemenangan sulit atas Turki dengan skor 1-0 tanpa balas, namun kemenangan itu harus dibayar dengan cedera yang mengkhawatirkan bagi kapten Les Bleus, Kylian Mbappe, yang mencetak satu-satunya gol pertandingan sebelum meninggalkan lapangan akibat cedera di lutut kirinya.

Usai laga, Zidane mengumumkan bahwa Mbappe akan meninggalkan pemusatan latihan timnas dan kembali ke Spanyol, karena ketidakmampuannya menuntaskan periode internasional, sesuatu yang menimbulkan kekhawatiran di dalam skuad Prancis, terlebih dengan pentingnya penyerang Real Madrid itu bagi tim.

Pernyataan Maxence Lacroix, bek Chelsea, semakin menambah kekhawatiran terkait kondisi Mbappe, setelah ia mengungkapkan bahwa para pemain timnas menyadari tingkat keseriusan cedera itu seusai pertandingan.

Lacroix mengatakan kepada situs "Foot Mercato" Prancis: "Pada awalnya kami fokus pada pertandingan, tetapi ketika kami tiba di ruang ganti, kami menyadari bahwa masalahnya lebih serius. Kami semua tahu bahwa kehadiran Kylian berbeda dengan ketiadaannya, dan kami berharap ia lekas pulih."

Pernyataan bek Chelsea itu mencerminkan besarnya pengaruh Mbappe di dalam timnas Prancis, yang harus menuntaskan periode jeda internasional tanpa kaptennya, sembari menunggu pengumuman mengenai jenis cedera dan lamanya absen sang pemain.



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