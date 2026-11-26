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Gelandang Real Madrid asal Inggris, Jude Bellingham, melakukan sejumlah perubahan pada kebiasaannya di luar lapangan dengan mengurangi aktivitas keluar malam belakangan ini. Hasilnya, ia bersinar bersama Los Blancos pada musim ini dan menjadi salah satu sosok terpenting dalam sistem pelatih José Mourinho.

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Hal itu diungkapkan oleh jurnalis Spanyol, Chito, saat tampil dalam program "Otra Ronda" di "Radio Marca". Dalam acara tersebut, ia membahas polemik seputar kehidupan pribadi para pemain Real Madrid dan sejauh mana pengaruhnya terhadap performa mereka di lapangan hijau.

Dalam dua musim terakhir, Bellingham menuai kritik terkait sejumlah perilakunya di luar lapangan, seiring makin ketatnya sorotan terhadap kehidupan para bintang Real Madrid, terutama setelah hasil tim menurun dan gagal memenuhi ekspektasi selama dua musim. Kondisi itu membuat para pemain sendiri ikut menjadi sasaran kritik, karena kesalahan tidak lagi hanya ditimpakan kepada staf pelatih.

Seperti dikutip harian "Marca", Chito menjelaskan bahwa para pemain, termasuk Bellingham, kini menanggung sebagian besar tanggung jawab atas penurunan tim setelah menjadi pusat kritik suporter dan media. Ia juga menyebut bahwa manajemen Real Madrid turut bergerak di bursa transfer dan merampungkan sejumlah rekrutan, yang ikut mengubah arah perdebatan mengenai penyebab menurunnya hasil tim.

Diskusi tersebut juga menyinggung sifat informasi yang beredar mengenai kehidupan pribadi para pesepak bola dan sejauh mana informasi itu dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar mereka. Para peserta diskusi menyebut bahwa sejumlah cerita bisa saja dipengaruhi oleh sikap pihak-pihak di dalam klub, baik orang dekat pelatih maupun pemain yang bersaing dengan rekannya untuk merebut tempat di susunan pemain inti.

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Dalam konteks ini, mereka menilai bahwa pembicaraan tentang perilaku seorang pemain di luar lapangan tidak selalu terlepas dari hubungannya di dalam tim. Mereka menjelaskan bahwa lingkungan di sekitar pelatih yang tidak puas dengan tindakan pemain tertentu, atau pemain yang bersaing dengannya di posisi yang sama, dapat memengaruhi informasi yang sampai ke media.

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Namun, poin yang paling menonjol dalam diskusi itu berkaitan dengan kebiasaan Bellingham keluar malam . Para peserta berpendapat bahwa ukuran sebenarnya untuk menilai seorang pesepak bola semestinya adalah apa yang ia tunjukkan di pertandingan, bukan kehidupan pribadinya, selama perilakunya di luar lapangan tidak berdampak buruk pada performa dan komitmennya terhadap tim.

Para peserta program itu mengatakan bahwa jika Bellingham mampu keluar dan begadang setiap malam, lalu kembali ke lapangan dan menampilkan performa seperti yang ia tunjukkan, hal itu tidak menjadi masalah. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa performa di lapangan harus tetap menjadi faktor utama dalam menilai pemain profesional.

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Diskusi tersebut juga mengangkat pengalaman mantan bintang Brasil, Romario, untuk menegaskan bahwa kebiasaan pribadi pemain tidak seharusnya dipersoalkan selama mereka berhasil menjalankan tugas di lapangan dan memberikan kontribusi yang dibutuhkan saat tim memerlukan mereka.

Dalam pernyataannya, Chito menegaskan bahwa Bellingham memang telah mengurangi kebiasaan keluar dan begadang di malam hari. Ia mengatakan perubahan itu benar-benar terjadi, meski hal tersebut tidak berarti polemik seputar kehidupan pribadinya harus lebih diutamakan daripada penilaian atas kualitas teknis dan kontribusinya bagi Real Madrid.

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Diskusi ini muncul ketika para bintang Real Madrid menghadapi tekanan yang kian besar setelah dua musim di mana tim gagal mencapai level yang diharapkan. Situasi itu membuat detail kehidupan sehari-hari para pemain makin diawasi oleh media dan suporter.