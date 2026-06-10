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Turki Al-Sheikh Menanggapi... Apakah Al-Ahli Akan Bertanding Melawan Messi dan Ronaldo di Musim Riyadh?

Al Ahly SC
L. Messi
C. Ronaldo
Al Hilal
Al Nassr FC
Mesir
Argentina
Portugal
Arab Saudi

Mengungkap Kebenaran di Balik Turnamen Senilai 10 Juta Dolar

Penasihat Turki Al-Sheikh, Ketua Otoritas Hiburan Arab Saudi, mengklarifikasi kabar yang beredar dalam beberapa jam terakhir mengenai undangan kepada klub Al-Ahly Mesir untuk menghadiri turnamen internasional di musim Riyadh.

Mohamed Farag Amer, mantan ketua klub Smouha, sebelumnya menulis melalui akun Facebook-nya: "Turki Al-Sheikh berkomunikasi dengan dewan direksi Al-Ahly dan Kapten Mahmoud Al-Khatib untuk memastikan undangan Al-Ahly dalam turnamen persahabatan di musim Riyadh."

Dia mengklaim bahwa turnamen ini akan diikuti oleh "Al-Ahly (Mesir), Al-Nassr, Al-Hilal, dan Inter Miami, dengan hadiah mencapai 10 juta dolar AS".

Turki Al-Sheikh hanya membalas pernyataan Amer dengan satu kalimat, yaitu dengan membagikan ulang postingan tersebut dan menulis komentar: "Pernyataan ini tidak berdasar!"

Al-Ahly Mesir mengakhiri musim lalu tanpa meraih gelar apa pun, sementara mereka menempati posisi ketiga di liga domestik, di belakang Zamalek sebagai juara kompetisi, dan runner-up Pyramids yang menjuarai Piala Mesir.

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