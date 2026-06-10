Turki Al-Sheikh Menanggapi... Apakah Al-Ahli Akan Bertanding Melawan Messi dan Ronaldo di Musim Riyadh?

Penasihat Turki Al-Sheikh, Ketua Otoritas Hiburan Arab Saudi, mengklarifikasi kabar yang beredar dalam beberapa jam terakhir mengenai undangan kepada klub Al-Ahly Mesir untuk menghadiri turnamen internasional di musim Riyadh.

Mohamed Farag Amer, mantan ketua klub Smouha, sebelumnya menulis melalui akun Facebook-nya: "Turki Al-Sheikh berkomunikasi dengan dewan direksi Al-Ahly dan Kapten Mahmoud Al-Khatib untuk memastikan undangan Al-Ahly dalam turnamen persahabatan di musim Riyadh."

Dia mengklaim bahwa turnamen ini akan diikuti oleh "Al-Ahly (Mesir), Al-Nassr, Al-Hilal, dan Inter Miami, dengan hadiah mencapai 10 juta dolar AS".

Turki Al-Sheikh hanya membalas pernyataan Amer dengan satu kalimat, yaitu dengan membagikan ulang postingan tersebut dan menulis komentar: "Pernyataan ini tidak berdasar!"

Al-Ahly Mesir mengakhiri musim lalu tanpa meraih gelar apa pun, sementara mereka menempati posisi ketiga di liga domestik, di belakang Zamalek sebagai juara kompetisi, dan runner-up Pyramids yang menjuarai Piala Mesir.