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Penasihat Turki Al-Sheikh, ketua Otoritas Hiburan Umum Arab Saudi, memicu tanda tanya di kalangan suporter sepak bola Mesir setelah membuat unggahan singkat khusus tentang klub Ismaily melalui akun resminya di media sosial "Facebook", pada saat salah satu klub paling bersejarah di Mesir itu tengah melewati masa yang sangat sulit.

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Al-Sheikh hanya mengunggah satu kata, yaitu "Ismaily", tanpa menyertakan detail apa pun yang menjelaskan maksudnya atau sifat langkah yang mungkin berada di balik unggahan tersebut. Hal itu membuka pintu bagi beragam tafsiran, terlebih setelah banyak suporter klub menanggapi dan memintanya turun tangan menyelamatkan Ismaily, serta menyambut gagasan investasi di klub tersebut seperti pengalamannya sebelumnya bersama Pyramids.

Beberapa jam lalu, pejabat Arab Saudi itu kembali mengunggah jersei Ismaily melalui story di Facebook sehingga tanda tanya pun semakin bertambah.

turki al sheikh Facebook

Terkait sikap resmi, Mohamed Raef, ketua komite yang ditugaskan mengelola Ismaily, mengungkapkan bahwa klub belum menerima komunikasi apa pun dari Al-Sheikh soal investasi hingga saat ini, tetapi ia sangat menyambut gagasan tersebut. Ia menegaskan kepada situs Masrawy: "Turki Al-Sheikh belum menghubungi kami hingga saat ini terkait investasi di klub, tetapi kami sangat menyambut gagasan itu, terutama jika datang dari sosok sebesar Turki Al-Sheikh."

Raef menambahkan bahwa persentase investasi yang telah ditetapkan memberi calon investor mana pun saham antara 51% hingga maksimal 60% apabila kesepakatan tercapai. Ia menegaskan bahwa persentase tersebut sebelumnya sudah disetujui oleh rapat umum anggota klub.

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Sementara itu, Mohamed Sobhy, mantan kapten sekaligus kiper Ismaily, ikut meramaikan spekulasi setelah membagikan ulang unggahan Al-Sheikh melalui akun "Facebook" miliknya. Ia menyampaikan pesan sambutan langsung kepada penasihat asal Arab Saudi itu, tetapi mengaitkan setiap langkah investasi dengan keharusan menjaga identitas, sejarah, dan aset klub.

Sobhy menulis: "Ismaily bukan sekadar klub sepak bola, melainkan entitas besar dan bersejarah yang memiliki sejarah tak terlupakan serta suporter setia yang mencintai entitas ini dan mendukungnya dalam segala situasi. Kami menyambut setiap langkah serius menuju investasi sejati yang bertujuan mengembalikan klub ke posisi semestinya, dengan syarat identitas, sejarah, nama, dan logo Ismaily tetap terjaga, serta investasi tersebut menjadi tambahan kekuatan bagi klub dan suporternya, bukan justru mengorbankan identitas atau asetnya."

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Mantan kiper Ismaily itu menambahkan: "Klub Ismaily layak mendapatkan banyak hal, dan para suporternya layak merasakan kebahagiaan serta kembali ke podium juara." Ia lalu menyampaikan undangan langsung kepada Al-Sheikh: "Selamat datang, Abu Nasser, di tengah keluarga dan saudara-saudaramu. Suporter setia Ismaily menyambutmu, dan kami berharap ini menjadi awal kebaikan, stabilitas, dan kesuksesan bagi klub kami yang besar dan bersejarah."

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Perkembangan ini terjadi ketika Ismaily membutuhkan intervensi finansial dan manajerial yang mendesak, setelah terdegradasi ke kasta kedua, "Liga Profesional", pada akhir musim lalu. Klub tersebut pun terlempar dari Liga Primer untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Tim juga kesulitan pada musim ini dan menempati peringkat ke-13 dengan koleksi 14 poin dari 12 pertandingan.

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Unggahan tersebut bertepatan dengan langkah di internal klub untuk membuka pintu investasi di perusahaan sepak bola klub, setelah komite manajemen menyetujui kemungkinan saham investor mencapai 60%, sebagai upaya menarik modal dan menyediakan sumber dana untuk membantu pengembangan tim. Hal ini membuat kemungkinan masuknya Al-Sheikh sebagai mitra investasi terbuka, meskipun belum ada indikasi resmi yang mengaitkan langkah tersebut dengan unggahan terbarunya.

Spekulasi ini mengingatkan kembali pada pengalaman Al-Sheikh sebelumnya di sepak bola Mesir. Pada 2018, ia mengakuisisi klub Al-Assiouty Sport, mengganti namanya menjadi Pyramids, dan menggelontorkan investasi besar ke tim yang dengan cepat menjelma menjadi penantang gelar domestik, sebelum mengalihkan kepemilikannya kepada investor asal Uni Emirat Arab, Salem Al-Shamsi, pada Februari 2019.

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