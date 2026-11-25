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Penasihat Turki Al-Sheikh, Ketua Otoritas Umum Hiburan Arab Saudi, memicu tanda tanya di kalangan pendukung sepak bola Mesir setelah membuat unggahan singkat yang khusus ditujukan kepada klub Ismaily melalui akun resminya di media sosial "Facebook". Unggahan itu muncul pada saat yang sangat sulit bagi salah satu klub paling bersejarah di Mesir tersebut.

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Al-Sheikh hanya mengunggah satu kata, yaitu "Ismaily", tanpa disertai keterangan apa pun yang menjelaskan maksudnya atau langkah apa yang mungkin ada di balik unggahan tersebut. Hal itu membuka ruang bagi beragam tafsiran, terutama karena banyak pendukung klub yang menanggapinya dengan memintanya turun tangan menyelamatkan Ismaily, serta menyambut gagasan berinvestasi di klub tersebut seperti pengalamannya sebelumnya bersama Pyramids.

Beberapa jam lalu, pejabat Saudi itu kembali mengunggah jersei Ismaily melalui Story di Facebook sehingga tanda tanya pun semakin bertambah.

turki al sheikh Facebook

Gambaran Proyek Investasi

Sementara itu, tokoh media Ibrahim Fayek melalui akun Facebook-nya mengungkap rincian dan syarat yang berkaitan dengan kemungkinan proyek investasi di klub Ismaily. Ia menyebut bahwa "kesepakatan ini tidak akan melibatkan dana investasi publik atau dana kekayaan negara mana pun, melainkan berupa investasi pribadi dari seorang investor Arab ternama", tanpa mengungkap identitasnya.

Fayek menjelaskan bahwa "penyelesaian proyek ini memerlukan persetujuan negara Mesir serta penghapusan hambatan administratif dan birokrasi guna mempermudah prosedur dan menjamin kesepakatan terlaksana dengan cepat, di samping pemberian hak guna jangka panjang atas Stadion Ismailia, dengan memberikan wewenang penuh kepada investor untuk mengembangkannya, memperbarui infrastrukturnya, dan mengubahnya menjadi stadion kelas dunia".

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Ia juga menyinggung perlunya pengalokasian lahan dengan sistem sewa di Ismailia untuk membangun akademi kelas dunia guna menemukan bakat, sehingga dapat membantu mengembalikan peran klub sebagai sumber utama bakat di sepak bola Mesir. Menurut Fayek, syarat-syarat tersebut juga mencakup pemberian wewenang penuh 100% kepada investor untuk mengambil keputusan terkait kepentingan klub, dengan saham pengendali mencapai 80%, agar ia dapat mengatasi kerugian dan utang yang menumpuk, yang turut menyebabkan kemerosotan Ismaily dan degradasinya ke liga divisi yang lebih rendah.

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Mengenai sikap resmi klub, Mohamed Raef, ketua komite yang ditugaskan mengelola Ismaily, mengungkapkan bahwa hingga kini klub belum menerima komunikasi apa pun dari Al-Sheikh terkait investasi. Meski demikian, ia sangat menyambut gagasan tersebut dan menegaskan kepada situs Masrawy: "Turki Al-Sheikh belum menghubungi kami hingga saat ini terkait investasi di klub, tetapi kami sangat menyambut gagasan tersebut, terlebih jika datang dari sosok sebesar Turki Al-Sheikh".

Raef menambahkan bahwa persentase investasi yang telah ditetapkan memberikan saham antara 51% hingga maksimal 60% kepada calon investor mana pun apabila kesepakatan tercapai. Ia menegaskan bahwa persentase tersebut sebelumnya telah disetujui oleh Rapat Umum Anggota klub.

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Di sisi lain, Mohamed Sobhi, kapten Ismaily sekaligus mantan penjaga gawangnya, ikut meramaikan spekulasi setelah membagikan ulang unggahan Al-Sheikh melalui akun "Facebook"-nya. Ia menyampaikan pesan sambutan langsung kepada penasihat asal Arab Saudi tersebut, tetapi mengaitkan setiap langkah investasi dengan keharusan menjaga identitas, sejarah, dan aset klub Ismaily.

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Sobhi menulis: "Ismaily bukan sekadar klub sepak bola, melainkan entitas besar dan bersejarah yang memiliki sejarah tak terlupakan serta pendukung setia yang mencintai entitas ini dan mendukungnya dalam segala keadaan. Kami menyambut setiap langkah serius menuju investasi nyata yang bertujuan mengembalikan klub ke tempat yang semestinya, dengan syarat identitas, sejarah, nama, dan logo Ismaily tetap terjaga, serta investasi tersebut menjadi nilai tambah yang kuat bagi klub dan pendukungnya, bukan mengorbankan identitas atau asetnya".

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Mantan penjaga gawang Ismaily itu menambahkan: "Klub Ismaily layak mendapatkan banyak hal, dan para pendukungnya layak merasakan kebahagiaan serta kembali ke podium juara". Ia kemudian menyampaikan undangan langsung kepada Al-Sheikh: "Selamat datang, Abu Nasser, di tengah keluarga dan saudara-saudara Anda. Para pendukung setia Ismaily menyambut Anda, dan kami berharap ini menjadi awal kebaikan, stabilitas, dan kesuksesan bagi klub kami yang besar dan bersejarah".

Perkembangan ini terjadi ketika Ismaily membutuhkan intervensi finansial dan manajerial yang mendesak, setelah terdegradasi pada akhir musim lalu ke divisi kedua, "Liga Profesional", sehingga untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun tidak berlaga di Liga Utama. Tim ini juga kesulitan pada musim ini, dengan menempati peringkat ke-13 dengan koleksi 14 poin setelah menjalani 12 pertandingan.

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Unggahan tersebut bertepatan dengan langkah-langkah di internal klub untuk membuka pintu investasi di perusahaan sepak bola klub, setelah komite pengelola menyetujui kemungkinan saham investor mencapai 60%, sebagai upaya menarik modal dan menyediakan sumber daya finansial untuk membantu pengembangan tim. Hal ini membuat kemungkinan masuknya Al-Sheikh sebagai mitra investasi patut diperhitungkan, meskipun belum ada indikasi resmi yang mengaitkan langkah tersebut dengan unggahan terbarunya.

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Spekulasi ini mengingatkan kembali pada pengalaman Al-Sheikh sebelumnya di sepak bola Mesir. Pada 2018, ia mengakuisisi klub Al Assiouty Sport, mengganti namanya menjadi Pyramids, dan menggelontorkan investasi besar ke tim yang dengan cepat menjelma menjadi penantang gelar domestik, sebelum mengalihkan kepemilikannya kepada investor asal Uni Emirat Arab, Salem Al-Shamsi, pada Februari 2019.

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