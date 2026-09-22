"Tunjukkan rasa hormat": Komite Wasit Merespons Pernyataan Mourinho

Fran Soto, ketua komite teknis wasit di Spanyol, menyampaikan pesan jelas kepada para pelatih klub, dengan meminta mereka menunjukkan rasa hormat dan empati terhadap para wasit, di tengah berlanjutnya kontroversi yang menyusul derби ibu kota antara Atletico Madrid dan Real Madrid.

Pertemuan komite pelatih, yang digelar hari Selasa ini di kota Las Rozas, menyita banyak perhatian, terutama di tengah dampak dari peristiwa kontroversial yang mewarnai laga derbi terakhir.

Fran Soto menghadiri pertemuan tersebut dalam kapasitasnya sebagai ketua komite teknis wasit, di mana ia menekankan pentingnya menghormati sosok wasit, sambil menyerukan para pelatih untuk menunjukkan "empati sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tim mereka", dengan tujuan melanjutkan upaya memanusiakan citra wasit dan menegaskan bahwa wasit adalah bagian dari sistem sepak bola.

Absennya Mourinho dari pertemuan

Pertemuan itu dihadiri sejumlah pelatih klub divisi utama Liga Spanyol, di antaranya Hansi Flick, yang segera meninggalkan tempat untuk mengejar latihan sore timnya, di samping Diego Simeone dan Edin Terzic.

Turut hadir pula perwakilan dari klub-klub divisi dua, ditambah para pelatih yang saat ini tidak terikat dengan tim mana pun, seperti Eder Sarabia dan Marcelino Garcia Toral.

Sebaliknya, sejumlah nama besar absen dari pertemuan tersebut, dipimpin oleh Manuel Pellegrini, dan Jose Mourinho, yang menjadi absensi paling mencolok, di samping Jose Bordalas, menurut yang dilaporkan "Marca".

Meski Mourinho absen dari pertemuan tersebut, pernyataan-pernyataannya usai derbi Madrid masih hadir dalam suasana perbincangan, setelah ia melontarkan kritik langsung kepada wasit Ortiz Arias.

Tanggapan tidak langsung untuk Mourinho

Di tengah pembicaraan tentang hubungan antara para pelatih dan wasit, para perwakilan korps wasit menekankan sifat tekanan yang mereka hadapi.

Pesan ini datang menyusul kontroversi yang dipicu oleh pernyataan Mourinho usai derbi, di saat sejumlah pejabat di liga Spanyol menyerukan agar semua pertandingan dan wasit diperlakukan dengan tingkat kepentingan yang sama.

Dalam konteks ini, Victor Martin Ortega, kepala kantor liga Spanyol, menekankan bahwa "sepuluh pertandingan di setiap pekan, dan sepuluh wasit yang memimpinnya, memiliki tingkat kepentingan yang sama".

Pesan ini dipahami sebagai pengingat tidak langsung atas pernyataan Mourinho yang mengkritik minimnya pengalaman internasional Ortiz Arias.

Mourinho sebelumnya menyerang komite wasit dengan keras usai derbi, dan pelatih asal Portugal itu menyindir, dengan berkata, "Saya ingin menyampaikan ucapan selamat kepada komite wasit yang memilih para wasit. Pertama, aneh bahwa ada kabar yang bocor beberapa pekan sebelumnya yang menyebutkan pemilihan wasit ini untuk memimpin pertandingan ini, karena biasanya para wasit dipilih pada pekan yang sama saat pertandingan digelar."

Ia menambahkan, "Lalu datang pemilihan komposisi ini, seorang wasit video (VAR) yang punya kisah aneh dengan Real Madrid berulang kali, di samping seorang wasit lemah minim pengalaman, yang hanya memimpin pertandingan-pertandingan kecil. Komite wasit yang malang, mereka telah melakukan kesalahan, sungguh malang mereka."

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Komite wasit membatalkan pengaduan terhadap pelatih

Menurut surat kabar "Mundo Deportivo", asosiasi wasit sepak bola Spanyol, bekerja sama dengan direktorat hukum komite teknis wasit, tengah mempertimbangkan pengajuan pengaduan kepada komite disiplin terkait pernyataan Mourinho usai derbi berakhir, dan meneruskannya ke direktorat di bawah federasi sepak bola Spanyol guna membuka berkas yang bisa berujung pada penjatuhan sanksi kepada pelatih Portugal Real Madrid tersebut.

Surat kabar itu menyebutkan bahwa asosiasi wasit pada akhirnya memutuskan, setelah pembahasan yang berlangsung sepanjang hari Senin, untuk mengesampingkan pengajuan pengaduan tersebut.

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