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Laga Arsenal melawan West Ham United di Liga Super Wanita Inggris diwarnai pemandangan yang mengkhawatirkan setelah salah satu pemain tim asal London tersebut tiba-tiba terjatuh di lapangan tanpa kontak apa pun. Kecemasan pun menyelimuti stadion setelah tim medis turun tangan dan membawanya keluar dengan tandu.

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Surat kabar Jerman "Bild" melaporkan bahwa pemain Arsenal asal Jerman, Lisa Baum, terjatuh pada menit ke-28 saat permainan sedang terhenti untuk persiapan tendangan gawang. Tim medis pun segera masuk untuk memberikan pertolongan pertama, dalam situasi yang membuat para pemain dan staf pelatih cemas.

Penanganan Baum di dalam lapangan berlangsung lebih dari lima menit sebelum ia dibawa keluar dengan tandu sambil menerima bantuan oksigen. Semua pihak menanti kabar kondisinya setelah ia mengalami krisis mendadak tanpa bersentuhan dengan pemain lain.

Arsenal bergerak cepat menenangkan para suporter terkait kondisi pemainnya. Klub merilis pernyataan yang menegaskan bahwa Baum mengalami sesak napas, tetapi kini kondisinya sudah stabil dan merespons perawatan dengan baik. Kabar tersebut meredakan kekhawatiran mengenai keadaannya pasca-insiden.

Pelatih Arsenal, Renée Slegers, juga angkat bicara soal kondisi sang pemain. Ia menegaskan bahwa Baum mengalami sesak napas di lapangan dan kondisinya yang kini stabil merupakan kabar yang sangat melegakan, mengingat betapa serius situasi yang terjadi dalam pertandingan tersebut.

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Baum yang berusia 19 tahun bergabung dengan Arsenal pada musim panas lalu dari klub Jerman, Leipzig, dengan nilai transfer sekitar 600 ribu euro. Ia telah tampil dalam 16 pertandingan bersama tim asal London itu dan mencetak dua gol. Selain itu, ia juga melakoni debut internasionalnya bersama timnas senior Jerman pada tahun ini.

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Laga tersebut berakhir imbang tanpa gol. Hasil ini membuat tim asal London itu menempati peringkat keenam klasemen Liga Super Wanita Inggris, tertinggal delapan poin dari London City Lionesses di posisi ketiga, seiring kompetisi memasuki jeda internasional.