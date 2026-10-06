Dani Carvajal, mantan kapten Real Madrid, dikabarkan mendekati kepindahan ke Getafe dalam beberapa hari ke depan, setelah ia berstatus pemain bebas sejak hengkang dari klub ibu kota Spanyol itu, dalam sebuah transfer yang bisa menjadi tambahan kuat bagi tim Madrid tersebut pada musim baru.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", Getafe sudah sejak lama mencari para pemain bebas untuk memperkuat skuadnya, sebelum muncul peluang untuk merekrut Carvajal, yang mendapat perhatian besar dari manajemen klub, sementara sang pemain sendiri tampak terbuka untuk menjalani pengalaman tersebut.

Tawaran Getafe menarik bagi Carvajal karena beberapa alasan, yang paling menonjol adalah kedekatan klub dengan rumahnya, sehingga memungkinkannya untuk melanjutkan hidupnya di Madrid tanpa perubahan besar dalam rutinitas hariannya, selain kekagumannya terhadap proyek olahraga klub dan keinginannya untuk bekerja di bawah kepemimpinan pelatih Jose Bordalas.

Bordalas memainkan peran langsung dalam negosiasi, setelah ia menghubungi Carvajal secara pribadi dan menjelaskan kepadanya peran yang bisa ia jalankan di dalam tim, dalam upaya meyakinkannya untuk menyetujui kepindahan ke Getafe.

Langkah ini mendapat apresiasi besar dari bek Spanyol tersebut, dan bisa jadi berpengaruh dalam menentukan keputusan akhirnya.

Pembicaraan antara kedua pihak berjalan secara positif, di tengah optimisme akan kemungkinan tercapainya kesepakatan dalam waktu dekat, tetapi transfer ini masih menghadapi kendala finansial terkait batas gaji yang diberlakukan pada Getafe.

Klub harus mencapai formula yang tepat dengan La Liga untuk menyediakan ruang finansial yang dibutuhkan dan mendaftarkan Carvajal, sementara manajemen saat ini sedang mengupayakan beberapa solusi untuk mengatasi masalah tersebut.

Seandainya Getafe berhasil melewati kendala finansial itu, Carvajal bisa menjadi pemain baru di skuad tim dalam beberapa hari ke depan, setelah langkah pertama dari Bordalas memberikan hasil yang positif sejauh ini.