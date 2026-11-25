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Klub Mesir Al Ahly secara resmi mengumumkan nama pelatih kepala baru pada Rabu siang ini. Ia akan menggantikan pelatih asal Maroko Hussein Ammouta, yang meninggalkan jabatannya setelah Al Ahly kalah 2-0 dari Pyramids pada pekan kesembilan Liga Mesir, Senin lalu.

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Klub Mesir Al Ahly secara resmi mengumumkan nama pelatih kepala baru pada Rabu siang ini. Ia akan menggantikan pelatih asal Maroko Hussein Ammouta, yang meninggalkan jabatannya setelah Al Ahly kalah 2-0 dari Pyramids pada pekan kesembilan Liga Mesir, Senin lalu.

Dalam pernyataan yang diunggah melalui kanal resminya, Al Ahly menyebut Sami Qamsan telah ditunjuk sebagai pelatih kepala dan akan mulai menangani tim hari ini setelah menerima tugas tersebut. Dengan begitu, pelatih asal Mesir itu kembali tampil ke depan pada saat yang sulit, menyusul perubahan mendadak di jajaran staf kepelatihan.

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Qamsan menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Al Ahly. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak punya pilihan selain memenuhi panggilan klubnya, apa pun posisi yang akan ia tempati. Pernyataan itu menunjukkan kesiapannya bekerja bersama tim pada periode mendatang, baik sebagai pelatih kepala maupun sebagai bagian dari staf asisten.

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Pernyataan klub juga menjelaskan bahwa tugas Qamsan tidak bersifat permanen. Ia akan tetap bekerja di jajaran staf kepelatihan ketika Al Ahly mengontrak pelatih kepala asing. Artinya, manajemen memilih memanfaatkan dirinya untuk memimpin tim selama masa transisi, sembari mencari pelatih baru.

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Keputusan ini diambil sehari setelah Al Ahly mengumumkan ucapan terima kasih kepada Ammouta dan staf asistennya menyusul kekalahan dari Pyramids. Kekalahan itu mengakhiri perjalanan pelatih asal Maroko tersebut, sekitar lima bulan setelah ia mengambil alih tim pada Juni lalu untuk menggantikan pelatih asal Denmark Jess Thorup.

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Menurut data Transfermarkt, ini merupakan kali kedua Sami Qamsan menjabat sebagai pelatih kepala sementara Al Ahly. Sebelumnya, manajemen menugaskannya memimpin tim setelah pemecatan pelatih asal Afrika Selatan Pitso Mosimane pada Juni 2022. Saat itu ia menjalani lima pertandingan di liga dan Piala Mesir, dengan catatan 3 kemenangan, sekali imbang, dan sekali kalah.

Kekalahan dari Pyramids merupakan yang pertama bagi Al Ahly di bawah arahan Ammouta. Dalam laga itu tim tertinggal dan akhirnya takluk 2-0, sehingga sang pelatih menuai kritik terkait performa tim dan caranya mengelola pertandingan, di tengah pertanyaan tentang kemampuan tim untuk bersaing dengan level permainan yang ditampilkan.

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Meski perjalanannya berakhir dengan cara seperti ini, catatan hasil Ammouta tidaklah buruk. Ia memimpin Al Ahly dalam 14 pertandingan di semua kompetisi, dengan 11 kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan. Dalam periode itu, tim mencetak 30 gol dan kebobolan 9 gol.

Kekalahan tersebut membuat Al Ahly turun ke peringkat ketiga klasemen Liga Primer Mesir. Mereka tertahan di angka 20 poin, terpaut 7 poin dari pemuncak klasemen Pyramids dan 2 poin dari rival mereka, Zamalek.

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