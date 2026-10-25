Real Madrid menugaskan para pemain tim utamanya untuk sebuah misi khusus beberapa jam sebelum dimulainya El Clasico melawan Barcelona, pada Minggu malam ini, dalam rangkaian pertandingan Liga Spanyol.

Barcelona menempati puncak klasemen Liga Spanyol dengan 27 poin, sementara Real Madrid berada di posisi ketiga dengan 21 poin.

Menurut surat kabar "Mundo Deportivo", kedua pemain, Yan Diomande dan Eder Militao, ambil bagian dalam pertemuan dengan para suporter di hotel tempat menginap Real Madrid.

Sejumlah suporter berhasil mengambil foto dan mendapatkan tanda tangan dari para pemain beberapa jam sebelum pertandingan El Clasico.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Perjalanan di Liga Spanyol masih panjang, namun peluang terbuka bagi Barcelona sang pemuncak klasemen La Liga untuk menambah jarak, sehingga menjadikan laga El Clasico ini bagaikan final melawan Real Madrid yang terseok-seok di ambang keruntuhan, dan membutuhkan poin dari pertandingan ini untuk kembali bersaing dengan kuat.