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Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
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Tugas khusus untuk duet Real Madrid beberapa jam sebelum dimulainya El Clasico

Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
LaLiga
Eder Militao
Y. Diomande
Spanyol
Brasil
Côte d’Ivoire

Puncak membara

Real Madrid menugaskan para pemain tim utamanya untuk sebuah misi khusus beberapa jam sebelum dimulainya El Clasico melawan Barcelona, pada Minggu malam ini, dalam rangkaian pertandingan Liga Spanyol.

Barcelona menempati puncak klasemen Liga Spanyol dengan 27 poin, sementara Real Madrid berada di posisi ketiga dengan 21 poin.

 Menurut surat kabar "Mundo Deportivo", kedua pemain, Yan Diomande dan Eder Militao, ambil bagian dalam pertemuan dengan para suporter di hotel tempat menginap Real Madrid.

 Sejumlah suporter berhasil mengambil foto dan mendapatkan tanda tangan dari para pemain beberapa jam sebelum pertandingan El Clasico.

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BAR

BAR

LaLiga

25 Okt 2026

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Perjalanan di Liga Spanyol masih panjang, namun peluang terbuka bagi Barcelona sang pemuncak klasemen La Liga untuk menambah jarak, sehingga menjadikan laga El Clasico ini bagaikan final melawan Real Madrid yang terseok-seok di ambang keruntuhan, dan membutuhkan poin dari pertandingan ini untuk kembali bersaing dengan kuat.

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