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Laga antara Al Jazira asal Uni Emirat Arab dan Gol Gohar asal Iran di Liga Champions Asia 2 diwarnai insiden aneh. Wasit asal Suriah, Hanna Hattab, diganti saat jeda babak, setelah pelatih tim Iran, Mehdi Rahmati, melontarkan tuduhan bahwa sang wasit "mabuk".

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Hattab, yang berusia 37 tahun, memimpin babak pertama laga yang berakhir dengan kemenangan 1-0 Al Jazira lewat gol Anderson Talisca. Pada babak itu, ia mengeluarkan tujuh kartu kuning, sebelum salah satu keputusannya memicu kontroversi besar. Ia memberikan kartu kuning kepada kiper Ersin Destanoğlu dalam sebuah momen yang membuat para pemain, anggota staf pelatih kedua tim, dan para suporter keheranan, sebelum kemudian menarik kembali kartu tersebut.

Menurut surat kabar Inggris "The Sun", tayangan televisi memperlihatkan pelatih Gol Gohar, Mehdi Rahmati, berteriak di hadapan wasit sambil berkata, "Dia mabuk", sebagai bentuk protes atas keputusan-keputusannya selama babak pertama.

Saat babak kedua dimulai, Hattab tidak kembali ke lapangan. Wasit keempat mengambil alih tugasnya memimpin pertandingan.

Pelatih Gol Gohar Jelaskan Sikapnya

Seusai laga, Rahmati mengkritik kondisi sang wasit. "Wasit yang memimpin pertandingan melawan Al Jazira tidak dalam kondisi normal. Bahkan para pemain Al Jazira pun mengatakan hal yang sama kepada kami," ujarnya.

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Ia menambahkan, "Klub langsung melapor kepada ofisial pertandingan, dan kami memperingatkan bahwa kami tidak akan bermain jika situasinya terus seperti ini."

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Versi Lain Membantah Mabuk dan Ungkap Penyebab Medis

Di sisi lain, jurnalis asal Oman, Issa Saeed, membantah klaim yang menyebut Hattab tampil dalam keadaan mabuk. Menurutnya, apa yang terjadi kemungkinan berkaitan dengan turunnya kadar gula darah.

Melalui akunnya di platform "X", Saeed menulis, "Apa yang dialami Hattab adalah akibat turunnya kadar gula darah, yang membuatnya kehilangan konsentrasi dan kesadaran."

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Ia menambahkan bahwa sang wasit menjalani pemeriksaan medis setelah pertandingan dan menegaskan bahwa ia tidak mabuk, berbeda dengan kabar yang beredar.

Hattab Menanggapi Lewat Pernyataan Resmi

Sementara itu, wasit asal Suriah tersebut menanggapi insiden itu melalui unggahan di akun "Facebook" miliknya. Ia menegaskan bahwa dirinya menunggu sikap resmi dari Federasi Sepak Bola Suriah, sekaligus menjalin komunikasi dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas dirinya di dalam maupun luar negeri, sebelum merilis pernyataan yang menjelaskan seluruh detail dan duduk perkaranya.

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"Saya akan menunggu komunikasi resmi dan sikap resmi dari Federasi Sepak Bola Arab Suriah. Saya juga akan menghubungi orang-orang dan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas diri saya di dalam maupun luar negeri, sebelum merilis pernyataan resmi yang menjelaskan semua detail dan fakta terkait apa yang terjadi dalam pertandingan di mana saya mewakili federasi dan negara saya di Liga Champions Asia 2, dengan sepenuhnya transparan dan jelas," kata Hattab.

Sang wasit menegaskan penolakannya terhadap campur tangan dalam kehidupan pribadinya maupun upaya mencemarkan nama baiknya. "Kehidupan keluarga dan pribadi bukanlah urusan orang lain, dan bukan mainan di tangan kalian. Agama, akal sehat, dan akhlak tidak membenarkan pelanggaran atas privasi orang lain ataupun pencemaran nama baik mereka," imbuhnya.

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Ia menutup pesannya dengan berkata, "Terima kasih untuk semuanya, baik yang baik maupun yang buruk di antara kalian."