Real Madrid masih mengalami krisis, dan periode jeda internasional pun tidak membantu memperbaiki situasi olahraga tim kerajaan tersebut, terutama akibat tingkah laku Kylian Mbappe.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa Mbappe, alih-alih memulihkan diri dari masalah fisiknya, memilih untuk menghabiskan beberapa hari bersama pasangannya saat ini, Ester Exposito, di Prancis dan Swiss.

Salah satu foto yang paling menuai kontroversi adalah foto yang memperlihatkan Mbappe sedang mengendarai sepeda, sebuah aktivitas yang terlarang baginya, sebagaimana diakui oleh pelatih Jose Mourinho dalam sebuah wawancara.

Para pendukung Real Madrid merasa muak dengan tingkah laku semacam ini, dan menyerukan penyelenggaraan aksi protes untuk menyatakan kekecewaan mereka. Aksi ini akan digelar beberapa menit sebelum pertandingan melawan Villarreal, Sabtu besok.

Pertandingan berikutnya RMA LaLiga 15.00 VIL

"Cemoohan di Santiago Bernabeu: Bernabeu bersuara". Itulah slogan yang dipilih para pengunjuk rasa untuk menyatakan kemarahan mereka, dan slogan ini mulai menyebar luas melalui media sosial.

Ada 3 nama yang berada dalam lingkaran sasaran, yaitu Mbappe, Vinicius, dan Florentino Perez.

Dalam program El Chiringuito, yang dipandu oleh Josep Pedrerol, para analis membahas situasi olahraga dan sosial yang tengah dialami oleh klub kerajaan tersebut.

Josep Pedrerol termasuk salah satu pengkritik aksi protes tersebut, karena ia memulai pembicaraannya dengan berkata, "Para pendukung Barcelona harus berterima kasih banyak kepada para suporter Real Madrid atas lontaran cemoohan terhadap para pemain tim mereka sendiri".

Pedrerol berpendapat bahwa Joan Laporta, presiden Barcelona, sangat senang dengan segala yang terjadi di dalam Real Madrid, seraya menjelaskan bahwa "lontaran cemoohan dari para suporter Bernabeu terhadap para pemain menguntungkan Barcelona".

Jurnalis olahraga itu tidak dapat memahami sikap orang-orang yang akan melontarkan cemoohan terhadap para pemain Real Madrid, bahkan ia meragukan afiliasi mereka terhadap klub kerajaan tersebut, dengan berkata, "Bagi saya, mereka tampaknya adalah para pendukung Barcelona".

Meski demikian, sikapnya akan sangat berbeda jika Real Madrid gagal mengalahkan Villarreal, karena Pedrerol berkata, "Berbeda halnya jika kita sampai di menit ke-90, dan saya menyadari bahwa tim tidak akan mampu membalikkan keadaan, serta para pemain tidak berlari. Dalam kasus itu, saya tidak akan ikut campur. Wajar jika para suporter menyatakan kekecewaan mereka, tetapi tidak sebelum itu".