Tuduhan kontroversial Nabil Kouki tidak berlalu tanpa konsekuensi, karena pelatih asal Tunisia itu kini berada di luar rencana Club Sportif Sfaxien, menyusul kekalahan baru yang menyulut kemarahan di dalam tim, serta pernyataan-pernyataan keras yang di dalamnya ia melancarkan serangan terhadap para pelatih, direktur olahraga, dan kalangan media.

Manajemen Sfaxien memutuskan memecat Kouki setelah kekalahan dari Al-Taqaddom Al-Riyadi Saqiet Eddaier dengan satu gol tanpa balas, dalam pertandingan pekan kelima Liga Tunisia, menurut laporan surat kabar Tunisia "Assabah".

Tim semula dijadwalkan menjalani latihan pada Minggu pagi, namun sesi tersebut dibatalkan setelah manajemen memberitahukan kepada sang pelatih mengenai keputusan pemecatannya, di tengah dugaan bahwa pernyataan-pernyataannya usai pertandingan turut mempercepat kepergiannya.

Kouki memicu kontroversi dalam konferensi pers, dengan menuduh sejumlah pihak membayar uang untuk melancarkan kampanye terhadapnya di media, serta menyebarkan kabar yang ia sebut palsu soal menurunnya hasil-hasil tim, dengan tujuan menekannya agar pergi atau mendorong manajemen untuk memecatnya.

Pertandingan berikutnya CSF Ligue I 11.30 EST

Ia berkata: "Ada pihak yang membayar uang untuk menyerang saya dan menyebarkan kabar palsu soal krisis hasil. Pelatih membayar uang, direktur olahraga membayar uang, dan para awak media yang tampil di program-program olahraga menerima uang untuk menyebarkan berita dan memenuhi kepentingan sempit mereka."

Kouki menegaskan bahwa dirinya mengetahui apa yang terjadi di balik layar, dan menilai bahwa apa yang berlangsung telah melampaui batas yang bisa diterima, serta bahwa ia telah menjadi sasaran kampanye media sejak beberapa waktu lalu. Pernyataan-pernyataannya memicu reaksi luas di kalangan olahraga Tunisia, di tengah tuntutan agar ia dimintai pertanggungjawaban atas tuduhan yang ia lontarkan, sementara laporan-laporan lokal menyebut adanya kemungkinan ia dipanggil untuk didengar keterangannya terkait hal tersebut.



