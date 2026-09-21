Belum juga rampung wajah skuad Thomas Tuchel untuk menjalani laga-laga UEFA Nations League, keraguan sudah mulai mengepung timnas Inggris, dengan kemungkinan absennya sejumlah nama besar pada jeda internasional mendatang.

Timnas Inggris, peraih peringkat ketiga di Piala Dunia terakhir setelah kemenangan dramatis atas Prancis dengan skor 6-4 pada laga penentuan peringkat ketiga, tengah bersiap menghadapi Spanyol, Kroasia, dan Republik Ceko dalam beberapa pekan ke depan.

Kembalinya Cole Palmer ke skuad "The Three Lions" menjadi salah satu kabar positif yang paling menonjol, usai absennya di Piala Dunia. Namun, bintang Chelsea itu boleh jadi tak dapat tampil pada jeda internasional mendatang.

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Menurut situs Prancis "Foot Mercato" yang mengutip surat kabar "The Athletic", Palmer diperkirakan akan mundur dari skuad timnas, mengingat keinginan tim pelatih untuk meringankan beban pertandingannya dan menghindari menjalani sejumlah besar laga dalam kurun waktu yang singkat.

Tanda tanya tak berhenti pada Palmer saja, sebab keraguan juga menyelimuti keikutsertaan duet Manchester United, Marcus Rashford dan Kobbie Mainoo, dalam laga-laga internasional mendatang.

Dengan demikian, Tuchel boleh jadi terpaksa melakukan sejumlah perubahan baru pada skuadnya sebelum jeda internasional dimulai, di tengah kemungkinan absennya lebih dari satu pemain penting dari laga-laga Inggris mendatang.

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