Tuchel: Laga melawan Kongo mirip dengan pertandingan Piala FA!

Thomas Tuchel, pelatih tim nasional Inggris, memuji peran krusial yang dimainkan Harry Kane dalam lolosnya "Tiga Singa" atas Republik Demokratik Kongo di Piala Dunia 2026, sambil menegaskan bahwa penyerang tim tersebut selalu membuktikan nilainya dalam pertandingan-pertandingan besar.

Pelatih asal Jerman itu juga berbicara mengenai sulitnya pertandingan yang akan datang melawan Meksiko di babak 16 besar, sambil menyoroti bahwa bermain di kandang tuan rumah akan memberikan keunggulan yang jelas bagi Meksiko.

Timnas Inggris berhasil membalikkan ketertinggalan satu gol dari Republik Demokratik Kongo pada Rabu malam ini menjadi kemenangan 2-1, sehingga akan bertanding melawan Meksiko pada Senin pagi mendatang.

Inilah yang kami harapkan dari Harry Kane

Dalam pernyataannya kepada BBC mengenai Harry Kane yang mencetak dua gol tim, Tuchel mengatakan: “Inilah tepatnya yang kami harapkan darinya, dan saya yakin dia juga mengharapkan hal yang sama dari dirinya sendiri. Dalam pertandingan-pertandingan sulit dan ketat, tugas Harry adalah menentukan hasilnya, dan itulah yang dilakukan oleh pemain kelas atas.”

Ia juga memuji para pemain cadangan, menegaskan bahwa semangat kebersamaan di dalam tim nasional merupakan salah satu faktor terpenting dalam lolos ke babak selanjutnya, dan berkata: “Seperti yang saya katakan sepanjang turnamen ini, energi dan semangat kebersamaan di dalam tim berada di level tertinggi. Semua orang sangat menyadari tahap mana yang telah kami capai dalam turnamen ini, dan memahami apa yang diperlukan untuk terus melaju.”

Dia menambahkan: “Saya yakin setiap pemain merasa sangat nyaman, baik yang menjadi starter maupun yang masuk sebagai pemain pengganti untuk mengakhiri pertandingan, berkat suasana yang diciptakan para pemain satu sama lain.”

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Kami tidak menerima gagasan kekalahan

Tuchel menegaskan bahwa ia tidak pernah merasa timnya akan kehilangan harapan meskipun tertinggal dalam skor.

Ia berkata: “Mudah mengatakan hal itu setelah pertandingan berakhir, tetapi tidak ada waktu untuk ragu. Pertandingan ini sangat sulit, dan tim ini tidak pernah menerima gagasan kekalahan, dan itulah yang paling saya kagumi.”

Dia melanjutkan: “Saya tidak merasakan keraguan apa pun dari para pemain; sebaliknya, saya merasa mereka melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Mereka menunjukkan karakter yang kuat dan sekali lagi menunjukkan komitmen penuh.”

Pelatih asal Jerman itu mengakui bahwa awal pertandingan tidak sempurna, sambil menambahkan: “Situasinya sulit karena kami kebobolan gol pertama, dan kami juga gagal memberikan tekanan yang dibutuhkan selama 20 menit pertama. Komitmen tetap ada sepanjang waktu, tetapi selama tiga perempat terakhir pertandingan, kami tampil luar biasa.”

Dia melanjutkan: “Saya merasakan keyakinan para pemain, dan itu adalah indikator terpenting bagi saya. Kami menciptakan banyak peluang, mungkin ada penalti atau mungkin tidak, dan kiper lawan juga menggagalkan beberapa peluang. Mereka berhasil mengacaukan permainan kami, tetapi setelah mencetak gol penyama kedudukan, momentum sepenuhnya berpindah ke pihak kami, kepercayaan diri para pemain semakin meningkat, dan kami berhasil membalikkan keadaan. Kerja bagus.”

Pertandingan Piala FA

Tuchel membandingkan kesulitan pertandingan ini dengan atmosfer pertandingan Piala FA, sambil berkata: “Pada beberapa momen, saya benar-benar merasakan esensi fase yang sedang kami jalani di turnamen ini. Jika ingin membandingkan, ini mirip dengan pertandingan tandang di bulan Januari atau Februari dalam Piala FA, di mana segalanya menjadi sangat rumit.”

Dia menambahkan: “Dalam situasi seperti ini, kalian harus tetap percaya diri, menunjukkan karakter, dan tidak menyerah apa pun yang terjadi. Saya rasa tim ini layak mendapat pujian karena telah melakukannya dengan sempurna dan berhasil membalikkan keadaan. Itu adalah kemenangan yang pantas, meski butuh waktu lama.”

Saya tidak peduli dengan perbandingan dengan Prancis dan Argentina

Tuchel juga menanggapi perbandingan yang menyatakan bahwa Inggris tidak menampilkan performa setara dengan Prancis atau Argentina di turnamen ini.

Dia berkata: “Saya tidak peduli dengan apa yang orang katakan. Saat waktunya tiba untuk menghadapi kedua tim tersebut, mereka akan menjadi favorit untuk menang, sementara kami akan menjadi pihak yang kurang diunggulkan, dan kami senang dengan situasi ini.”

Pertandingan melawan Meksiko

Mengenai pertandingan yang dinantikan melawan Meksiko di ibu kota Mexico City, pelatih Inggris itu mengakui betapa sulitnya tugas tersebut, sambil menjelaskan: “Saya tidak yakin kami sudah sepenuhnya siap, karena Meksiko memiliki keunggulan yang besar. Mereka sudah bermain di sana sejak awal turnamen dan telah beradaptasi dengan ketinggian di atas permukaan laut, sementara kami tidak memiliki cukup waktu untuk menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut.”

Dia menambahkan: “Itu merupakan keunggulan besar bagi mereka, dan saya tidak tahu apakah ada tantangan lain juga. Saya tidak yakin perjalanan ini akan mudah, atau bahwa kami akan bisa tidur nyenyak, atau bahkan tidak ada kebisingan di luar hotel.”

Dia mengakhiri pernyataannya dengan semangat penuh tantangan, “Tidak apa-apa, biarkan semua tantangan itu datang. Ini akan menjadi pertandingan yang indah dan sangat seru. Akan ada banyak rintangan, tetapi tim ini akan siap apa pun kondisinya.”