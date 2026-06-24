Tuchel kehilangan kesabaran dan berteriak kepada bintang Inggris saat melawan Ghana

Pelatih tim nasional Inggris asal Jerman, Thomas Tuchel, terlihat melontarkan kritik pedas kepada pemainnya, Jed Spence, selama pertandingan The Three Lions melawan Ghana, kemarin Selasa, dalam Piala Dunia 2026 yang berakhir dengan skor imbang tanpa gol.

Setelah awal yang mengesankan dalam pertandingan melawan Kroasia pekan lalu dan kemenangan (4-2), Tim Tiga Singa mengalami kesulitan dalam pertandingan kedua mereka di babak penyisihan grup melawan Ghana.

Spence memulai pertandingan sebagai bek kiri melawan The Black Stars dalam salah satu dari dua perubahan yang dilakukan pelatih Inggris, di mana Mark Goyeh juga kembali ke susunan pemain inti menggantikan John Stones.

Beberapa hari menjelang pertandingan, beredar video latihan yang memperlihatkan Tuchel berteriak kepada Spence. Pelatih asal Jerman itu berkata kepada pemainnya, “Bangunlah,” setelah Spence ragu-ragu saat mengoper bola dalam sesi latihan passing.

Adegan ini terulang kembali pada Selasa malam, di mana bek kiri Tottenham itu kembali merasakan kemarahan pelatihnya. Pada babak kedua, Tuchel terlihat berulang kali meneriakkan nama Spence, dan tampaknya ia marah atas keputusannya untuk tidak melakukan sprint menembus pertahanan lawan di sepanjang sayap.

Sementara Spence hanya mengangkat bahu sebagai respons, Tuchel tampak berteriak kepada pemainnya, “Umpan dan lari!” sebelum menjauh dengan wajah kesal, menurut laporan surat kabar Inggris “Metro”.

Tuchel memutuskan untuk menarik Spence keluar lapangan pada menit ke-65, dan memasukkan rekan setimnya, Niko O’Reilly, sebagai penggantinya.

Inggris belum melepaskan satu pun tembakan ke gawang hingga menit ke-57, dan kehilangan kesempatan untuk memastikan tempatnya di babak gugur turnamen tersebut.

Namun, Tuchel meminta para pendukung untuk tetap tenang menjelang pertandingan terakhir fase grup melawan Panama pada Minggu mendatang.

Menanggapi pertanyaan apakah ia memiliki pesan untuk para penggemar, Tuchel berkata: “Jangan khawatir, kami akan selalu berusaha memenangkan pertandingan. Kami sudah berusaha hari ini.”

Dia menambahkan: “Saya rasa antusiasme, energi, dan semangat tim sangat jelas terlihat. Semua orang telah berusaha dan memberikan yang terbaik.”

Dia melanjutkan: “Kami bermain di grup yang sangat sulit. Kami menjalani pertandingan pertama yang sulit dan pertandingan kedua yang juga sulit. Saya melihat pertandingan lain di grup-grup lain yang tidak sekelas ini, dan itulah kenyataannya.”

Dia melanjutkan: “Pertandingan melawan Panama tidak akan mudah. Mungkin mereka kurang dikenal, tetapi mereka bermain sangat baik saat melawan Ghana, jadi ini adalah grup yang sulit dan kami sudah mengetahuinya.”

Dia menyimpulkan: “Ini menguji kami dalam berbagai cara yang akan membantu kami begitu kami memasuki babak gugur.”