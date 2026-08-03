Saat ini tidak ada apa pun antara Louis van Gaal dan KNVB. Hal itu disampaikan istrinya, Truus van Gaal, kepada RTL Boulevard.

Sebelumnya pada hari yang sama, De Telegraaf memberitakan bahwa Van Gaal bersedia kembali sebagai pelatih tim nasional Belanda. Manajer yang kini berusia 74 tahun itu disebut telah menyatakan dirinya "lebih bugar dari sebelumnya".

Karena itu, Truus van Gaal ditanya oleh RTL Boulevard mengenai rumor tersebut, tetapi ia mengatakan bahwa kabar itu tidak banyak benarnya. Saat ini pun disebut tidak ada pembicaraan dengan KNVB.

"Menurut saya, Louis baru-baru ini mengatakan kepada seseorang bahwa KNVB selalu bisa meneleponnya," jelas Truus. "Ini tampaknya kemudian berkembang sendiri. Tidak ada apa pun yang terjadi saat ini dan Louis sedang asyik berada di lapangan golf."

KNVB juga disebut telah dimintai tanggapan, tetapi federasi itu menyatakan terlalu sibuk dengan pencarian pelatih tim nasional yang baru. Saat ini Michael Reiziger tampaknya menjadi kandidat terkuat.

Menurut Voetbal International, direktur sepakbola elite Nigel de Jong dan komisaris teknis Clarence Seedorf pada Minggu disebut berbicara "berjam-jam" dengan pelatih Jong Oranje saat ini. Dalam pembicaraan itu, detail-detailnya dikabarkan sudah dibahas secara mendalam.

Mantan pemain internasional itu sudah beberapa pekan dianggap sebagai kandidat penting di KNVB. Pencarian itu memasuki fase baru setelah Arne Slot, yang dianggap sebagai kandidat impian, ternyata tidak tersedia. Pembicaraan panjang dengan Reiziger menunjukkan bahwa pencalonannya masih dipandang sangat serius. Ruud van Nistelrooij saat ini tampaknya menjadi satu-satunya alternatif serius yang tersisa.