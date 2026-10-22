Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyatakan bahwa bintang bola basket LeBron James telah menghina Amerika Serikat, karena tidak berdiri diam saat lagu kebangsaan Amerika dikumandangkan.

James, yang saat ini bermain bersama Philadelphia 76ers, tampak seperti menirukan gerakan ayunan tongkat golf, dan melakukan gerakan-gerakan yang menyerupai lemparan bola basket, sementara lagu kebangsaan sedang dikumandangkan sebelum pertandingan pembuka musim melawan New York Knicks, Rabu kemarin.

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Trump menulis, melalui akunnya di platform "Truth Social": "Saat lagu kebangsaan dikumandangkan, LeBron James menghina negara kita! Sejak awal saya sudah mengatakan bahwa dia orang yang buruk, benar-benar memalukan dalam arti kata yang sesungguhnya".

Ia menambahkan: "LeBron James harus meminta maaf kepada semua pejuang dan pahlawan besar Amerika, yang telah mengorbankan nyawa mereka demi bendera Amerika, dan demi segala hal yang diwakili oleh negara kita!".

Hingga saat ini, James belum menanggapi pernyataan terbaru Trump, tetapi keduanya sebelumnya pernah saling mengkritik satu sama lain dalam beberapa kesempatan.

Kontroversi Lagu Kebangsaan

Lagu kebangsaan Amerika dikumandangkan, baik secara rekaman maupun langsung, pada awal sebagian besar pertandingan olahraga profesional. Para pemain dan penonton diharapkan untuk berdiri saat lagu itu dikumandangkan, bila memungkinkan, serta menahan diri untuk tidak bergerak, sementara sebagian hadirin ikut menyanyikan liriknya.

Tradisi ini telah menjadi bahan perselisihan politik selama sepuluh tahun terakhir. Pada tahun 2016, mantan pemain American football, Colin Kaepernick, duduk, lalu berlutut dengan satu lutut saat lagu kebangsaan dikumandangkan, sebagai protes terhadap kekerasan polisi dan rasisme di Amerika Serikat.

Trump saat itu melontarkan kritik tajam kepada Kaepernick, dan belakangan ia juga mengklaim dirinya sebagai pihak yang berjasa atas tidak ditemukannya tim bagi pemain tersebut untuk melanjutkan karier bermainnya. Namun, ia melunakkan sikapnya beberapa tahun kemudian, dengan mengatakan bahwa Kaepernick seharusnya "mendapatkan kesempatan lain" untuk bermain di liga American football.

Pada tahun 2018, Trump menyiratkan bahwa LeBron James tidak cerdas, setelah pemain bola basket itu mengatakan bahwa ia "tidak akan pernah duduk berhadapan dengan" presiden.

Pada tahun yang sama, James - yang mendukung mantan Presiden Joe Biden - mengatakan bahwa Trump telah memberi para rasialis "kesempatan untuk muncul dan berbicara dengan lantang tanpa rasa takut".