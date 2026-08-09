Pemain asal Brasil, Neymar, tengah melalui momen krusial bersama klubnya, Santos, jelang kontraknya yang akan berakhir pada 31 Desember mendatang.

Masa depan Neymar mulai memunculkan lebih banyak tanda tanya, mengingat hingga kini belum ada keputusan terkait kelanjutannya bersama Santos.

Surat kabar Marca menyebutkan bahwa Inter Miami dari Amerika Serikat muncul sebagai salah satu destinasi yang bisa mengubah total fase terakhir dari perjalanan karier Neymar.

Menurut situs ge, Neymar tiba di pusat latihan Santos dan hanya bertahan di sana selama beberapa menit, lalu meninggalkan fasilitas tersebut tanpa izin, tanpa mengikuti sesi pemulihan yang telah dijadwalkan untuk para pemain inti.

Tindakan ini memicu kekhawatiran di dalam tubuh klub Brasil tersebut, meski Neymar kembali mengikuti sesi latihan berikutnya, dan Santos memutuskan untuk tidak menjatuhkan sanksi apa pun kepadanya.

Neymar sendiri sebelumnya membiarkan pintu tetap terbuka bagi kemungkinan untuk melanjutkan kariernya, mencari destinasi lain, atau bahkan mempertimbangkan pensiun.

Dalam skenario ini, Inter Miami muncul sebagai pilihan yang sangat menarik, mengingat Lionel Messi dan Luis Suarez sudah berada di sana, sehingga penyatuan kembali trio bersejarah MSN akan kembali menjadi mungkin.

Neymar, Messi, dan Suarez pernah bermain bersama di Barcelona antara 2014 dan 2017, dan membentuk salah satu lini serang yang paling tak terlupakan dalam sejarah modern.

Untuk saat ini, belum ada kesepakatan yang terkonfirmasi antara Neymar dan Inter Miami, dan pemain asal Brasil itu masih terikat kontrak dengan Santos, serta akan menjadi pihak yang menentukan keputusan mengenai apa yang ingin ia lakukan pada fase terakhir kariernya.