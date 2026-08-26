Tristan Gooijer melontarkan sindiran keras dalam pesan perpisahannya kepada Ajax

Tristan Gooijer tampaknya akan melanjutkan kariernya di Lommel SK. Meski kepindahannya belum diumumkan secara resmi oleh Ajax maupun klub Belgia itu, bek kanan berusia 21 tahun tersebut sudah lebih dulu berpamitan dengan Ajax melalui Instagram.

"Setelah sekian tahun, masa saya di Ajax berakhir," tulis Gooijer. Dalam unggahannya, ia menyertakan video berisi berbagai momen terbaik selama waktunya di Amsterdam.

"Saat berusia 11 tahun, saya masuk ke akademi dengan satu mimpi: suatu hari bisa menembus tim utama. Sebagai fan kecil di F-Side, rasanya makin spesial karena pada akhirnya saya sendiri bisa mengenakan jersey Ajax di ArenA."

"Saya berterima kasih kepada semua orang yang telah menjadi bagian dari perjalanan saya dan bangga bisa bermain untuk klub yang luar biasa ini. Terkadang Anda bisa kecewa pada orang-orang, tanpa kehilangan cinta Anda kepada klub," tulis Gooijer, sembari melontarkan sindiran kecil. Kepada siapa ia mengarahkannya, tidak dijelaskan. "Ajacied selamanya."

Ajax dan Lommel sebenarnya sudah mencapai kesepakatan beberapa waktu lalu terkait biaya transfer sekitar setengah juta euro untuk sang bek. Namun, negosiasi antara Gooijer dan klub Belgia tersebut berjalan begitu alot sehingga transfer itu sempat tampak akan batal.

Kini situasinya telah berubah. De Telegraaf melaporkan pada akhir pekan lalu bahwa kepindahan itu kembali dekat untuk terwujud dan pihak-pihak terkait hampir mencapai kesepakatan final.

Gooijer tampil 13 kali untuk tim utama Ajax dan juga memainkan 50 pertandingan untuk Jong Ajax. Musim lalu ia dipinjamkan ke PEC Zwolle, tempat ia total memainkan 25 pertandingan.