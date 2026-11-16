Trio Spanyol mencambuk diri sendiri, dan Cucurella membalas dengan satu kata

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Rangkaian tak terkalahkan timnas Spanyol berakhir setelah menyerah dari tamunya Inggris dengan skor 2-3 pada Minggu malam, dalam penutupan babak grup Liga Bangsa-Bangsa Eropa, di Stadion Metropolitano.

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Seusai pertandingan, para pemain timnas Spanyol mengkritik penampilan mereka secara objektif, namun pada saat yang sama mereka menunjukkan kebanggaan atas reaksi La Matador.

Surat kabar Sport memuat pernyataan beberapa pemain timnas Spanyol, di mana kiper Unai Simon mengatakan, "Jelas bahwa mereka lebih unggul dari kami secara fisik. Mereka mengandalkan gaya duel satu lawan satu, dan kami mengalami kesulitan besar untuk menghadapinya."

Ia melanjutkan, "Kami sudah berusaha, tetapi mereka lebih baik dari kami. Suka atau tidak, pengalaman semacam ini membantumu untuk belajar. Baik juga ini terjadi pada momen seperti ini. Kami harus belajar dari pengalaman ini dan memperbaiki kesalahan sebelum bulan Maret."

Kiper Spanyol itu juga menegaskan pentingnya membedakan antara kondisi turnamen saat ini dengan kondisi Piala Dunia, dengan mengatakan, "Di Piala Dunia, kami tidak memberi banyak peluang kepada lawan, terutama dari bola mati. Sementara di UEFA Nations League, kami justru akhirnya kebobolan."

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Ia menambahkan, "Memang benar kondisinya berbeda. Di Piala Dunia ada tekanan dan ketegangan yang tidak ada di sini, karena pertandingan dimainkan dengan lebih bebas. Kami harus belajar dari kesalahan yang kami buat. Dan jalan yang selama ini kami tempuh membuka pintu bagi kemungkinan terjadinya hal seperti ini."

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Sementara itu, Mikel Oyarzabal sedikit lebih positif daripada rekannya, Simon, karena ia menyoroti penampilan timnas Spanyol pada babak kedua.

Ia mengatakan, "Ini adalah pertandingan di mana segala sesuatunya berjalan sangat tidak menguntungkan bagi kami, terutama di awal babak kedua. Kamu berada pada momen di mana kamu berharap tidak terjadi apa-apa, atau berharap segala sesuatunya berjalan ke arah yang menguntungkanmu, dan agar selisihnya tidak melebar sejauh ini."

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Ia menyatakan, "Ini sungguh disayangkan pada akhirnya. Saya rasa kita harus menghargai apa yang telah kami tampilkan, begitu pula menghargai apa yang mereka tampilkan, karena mereka tidak menjadi tim seperti sekarang ini dari ruang kosong. Ini kekalahan yang menyedihkan, tetapi kami harus terus bekerja."

Ia menambahkan, "Banyak hal terjadi dengan cepat di dalam lapangan, dan sulit untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, tetapi kita harus fokus pada reaksi tim. Selain itu, kiper mereka tampil dengan penampilan yang patut dipuji. Kami sudah lolos, kami ada dalam kompetisi ini, dan kami akan berjuang untuk mewujudkan target kami setara dengan semua pihak."

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Aymeric Laporte juga ingin menekankan pentingnya rekor yang diraih timnas Spanyol, dengan mengatakan, "Biarkan orang berkata sesuka mereka. Pada akhirnya, kami telah meraih pencapaian yang sangat penting, yaitu sebuah rekor bersejarah."

Ia menegaskan, "Kami selalu mengkritik diri sendiri, dan kami selalu ingin menang. Kami ingin menang, tetapi kami pulang ke rumah dengan rasa tidak puas. Inilah kenyataannya. Kami adalah Spanyol, unggulan teratas, dan kami meninggalkan lapangan dengan perasaan kecewa."

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Pada saat yang sama, surat kabar AS menyebutkan bahwa bek Spanyol, Marc Cucurella, ingin mengingatkan tentang pencapaian yang diraih La Matador selama bulan-bulan terakhir dengan menjuarai Piala Dunia.

Setelah 44 pertandingan, timnas Spanyol menelan kekalahan dari Inggris, hingga membuat bek Spanyol itu menyampaikan pesan kepada semua orang melalui akun Instagram-nya, dengan satu kata saja: "Kebanggaan."