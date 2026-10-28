Mencetak gol secara deras ternyata tidak cukup bagi Kylian Mbappe untuk mewujudkan impiannya meraih Ballon d'Or, setelah bintang Real Madrid itu harus puas dengan posisi kedua pada edisi 2026, di belakang pemain Inggris Harry Kane, meski ia tampil luar biasa di level individu.

Surat kabar Spanyol "Marca" menyoroti alasan-alasan yang membuat penghargaan itu menjauh dari Mbappe, dengan menegaskan bahwa faktor penentunya tidak hanya terkait dengan angka-angka individu semata, tetapi juga meluas hingga gelar-gelar yang diraih seorang pemain bersama timnya, serta seberapa besar kemampuannya untuk melebur ke dalam sistem kolektif.

Gelar kolektif jadi kata kunci

"Marca" menilai bahwa tiga pemenang Ballon d'Or terakhir, yaitu Rodri, Ousmane Dembele, dan Harry Kane, memiliki satu faktor utama yang menyatukan mereka, yakni meraih gelar bersama klub masing-masing. Inilah yang menurut surat kabar tersebut membuat Mbappe menjauh dari penobatan, selain fakta bahwa mereka memiliki mentalitas pemain yang menempatkan kepentingan tim di atas segalanya.

Meski Mbappe menyuguhkan catatan gol yang mencolok, Real Madrid tidak meraih pencapaian kolektif yang dibutuhkan penyerang Prancis itu untuk memperkuat peluangnya memenangkan penghargaan tersebut.

Surat kabar itu menunjukkan bahwa Ballon d'Or, meski merupakan penghargaan individu, kini semakin mencerminkan semangat kolektif sepak bola. Hal ini juga terlihat dalam penobatan Luka Modric dan Karim Benzema pada dua edisi sebelumnya, ketika persaingan terbuka lebar.

Gol semata tidak menyelamatkan Mbappe

Mbappe memasuki persaingan penghargaan ini setelah menjadi pencetak gol terbanyak di Liga Spanyol, serta meraih gelar top skor Liga Champions Eropa, di samping ketajamannya dalam mencetak gol di Piala Dunia.

Namun menurut Marca, pencapaian-pencapaian ini tidak cukup untuk mengungguli keunggulan para pesaing yang memadukan ketajaman individu dengan keberhasilan kolektif.

"Marca" mengutip edisi 2025, ketika Mbappe menempati posisi ketujuh meski meraih Sepatu Emas, tertinggal di belakang para pemain dari Paris Saint-Germain, Barcelona, dan Liverpool, klub-klub yang menurut surat kabar itu menyuguhkan musim lebih baik dibanding Real Madrid dan meraih gelar-gelar penting.

Surat kabar itu juga menunjukkan bahwa Harry Kane, pemenang edisi 2026, tidak hanya mengandalkan pencetakan gol, tetapi juga memiliki kemampuan untuk ikut membangun permainan dan berinteraksi dengan rekan-rekannya, hal yang memperkuat nilainya di dalam sistem kolektif.

Mimpi yang belum berakhir di Real Madrid

Mbappe tidak menyembunyikan kekecewaannya setelah kehilangan penghargaan itu di London, tetapi ia masih memiliki waktu untuk terus mencoba dengan seragam Real Madrid.

Surat kabar itu mengingatkan bahwa bintang Prancis tersebut pernah menempati posisi keempat pada tahun 2018, setelah menjuarai Piala Dunia bersama timnas Prancis, di belakang Luka Modric, Cristiano Ronaldo, dan Antoine Griezmann.

Ia juga sempat dekat dengan persaingan pada tahun 2020, setelah mencetak 30 gol dan menyumbang 18 assist bersama Paris Saint-Germain, tetapi penghargaan itu dibatalkan akibat pandemi Corona.

"Marca" menutup pandangannya dengan menegaskan bahwa persaingan Ballon d'Or menyerupai lomba lari jarak jauh, dan bahwa Mbappe masih memiliki waktu untuk mewujudkan tujuannya, namun ia perlu memadukan angka-angka individunya dengan pencapaian kolektif bersama Real Madrid, agar ambisinya berubah menjadi penobatan penghargaan yang nyata.







