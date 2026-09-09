Samuel Umtiti, mantan bintang Barcelona, mengkritik Real Madrid usai laganya melawan Inter Milan, kemarin Selasa.

Real Madrid menang atas tamunya Inter Milan dengan skor 2/1 dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya kemarin di Stadion Santiago Bernabeu, pada awal perjalanan mereka di Liga Champions Eropa.

Umtiti berkata melalui program "After Foot RMC": "Real Madrid akan menderita tahun ini.. Ada banyak titik lemah di tim ini. Terkadang, terdapat celah besar di lini tengah; pertahanan nyaris mustahil."

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Ia melanjutkan: "Malam ini, keberuntungan berpihak pada mereka. Saya tidak melihat tim yang solid; tidak ada apa-apa sama sekali. Mbappe, Vinicius, dan Bellingham mampu saling membantu satu sama lain secara besar-besaran."

Mantan pemain Barcelona itu menutup: "Mereka bisa menjadi luar biasa. Tetapi ada banyak keegoisan di antara mereka. Dan jika hal itu tidak ditinggalkan, maka tidak akan pernah berhasil. Seandainya saya pelatihnya, saya akan mengambil ketiganya dan kami berbicara."



