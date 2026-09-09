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Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

"Trio ini egois": Mantan bintang Barcelona melancarkan serangan terhadap Real Madrid

Real Madrid vs Inter
Real Madrid
Inter
Champions League
Barcelona
S. Umtiti
J. Bellingham
Vinicius Junior
K. Mbappe
Spanyol
Italia
Prancis
Inggris
Brasil

Real Madrid menang susah payah atas tamunya dari Italia

Samuel Umtiti, mantan bintang Barcelona, mengkritik Real Madrid usai laganya melawan Inter Milan, kemarin Selasa.

Real Madrid menang atas tamunya Inter Milan dengan skor 2/1 dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya kemarin di Stadion Santiago Bernabeu, pada awal perjalanan mereka di Liga Champions Eropa.

Umtiti berkata melalui program "After Foot RMC": "Real Madrid akan menderita tahun ini.. Ada banyak titik lemah di tim ini. Terkadang, terdapat celah besar di lini tengah; pertahanan nyaris mustahil."

Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

Ia melanjutkan: "Malam ini, keberuntungan berpihak pada mereka. Saya tidak melihat tim yang solid; tidak ada apa-apa sama sekali. Mbappe, Vinicius, dan Bellingham mampu saling membantu satu sama lain secara besar-besaran."

Mantan pemain Barcelona itu menutup: "Mereka bisa menjadi luar biasa. Tetapi ada banyak keegoisan di antara mereka. Dan jika hal itu tidak ditinggalkan, maka tidak akan pernah berhasil. Seandainya saya pelatihnya, saya akan mengambil ketiganya dan kami berbicara."


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