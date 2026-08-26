Real Madrid mengumumkan susunan pemain utama untuk menghadapi Real Sociedad dalam laga tunda dari pekan pertama Liga Spanyol "La Liga", di Stadion Santiago Bernabeu, markas Los Blancos.

Real Madrid memasuki laga di bawah komando pelatih Jose Mourinho dengan moral tinggi setelah kemenangan sulit atas Espanyol dengan skor 2-1 di laga pembuka mereka, sementara Real Sociedad berupaya memperbaiki jalannya usai kekalahan pada laga perdana melawan Real Betis.

Susunan pemain utama Real Madrid menyaksikan kehadiran 3 rekrutan baru sekaligus, sebagai isyarat jelas atas keinginan Jose Mourinho untuk mengalirkan darah segar sejak awal.

Pelatih asal Portugal itu menurunkan pemain Belanda Denzel Dumfries untuk memimpin sisi kanan, dan di sampingnya pemain Prancis Ibrahima Konate untuk memperkuat jantung pertahanan, sementara kejutan terbesar datang dengan dimasukkannya pemain Portugal Bernardo Silva di lini tengah sebagai pengatur serangan, sehingga trio tersebut menjalani laga resmi pertama mereka sebagai pemain inti dengan seragam Los Blancos di Stadion Santiago Bernabeu.

Berikut susunan pemain Real Madrid:

Penjaga gawang: Courtois.

Pertahanan: Dumfries - Konate - Huijsen - Carreras.

Lini tengah: Bernardo Silva - Valverde - Arda Guler - Bellingham.

Lini serang: Vinicius - Mbappe.

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Cadangan: Lunin - Mestre - Camavinga - Trent - Cucurella - Espi - Brahim - Rudiger - Yan Diomande - Cestero - Mario Rivas - Alexis Seria.